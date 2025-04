I Simpson torneranno fino alla stagione 40 e diventeranno la serie animata più longeva di sempre

La leggendaria serie animata I Simpson ha appena ottenuto un massiccio rinnovo di nuovi episodi, consolidando il suo status di una delle serie più longeve della storia della televisione. Con oltre 35 anni di trasmissione, The Simpsons ha già superato numerosi record. Ora potrà diventare lo show più longevo della TV americana.

Fox ha annunciato che I Simpson tornerà per altre quattro stagioni, insieme ad altre serie animate di successo come I Griffin, Bob’s Burgers e American Dad!. Con la stagione 36 prevista per questa primavera, il nuovo accordo garantirà episodi inediti almeno fino alla stagione 40. Questo segna un evento senza precedenti nella storia dell’animazione occidentale.

Non c’è alcuna garanzia che la serie si fermerà una volta raggiunta questa pietra miliare. Tuttavia, quando I Simpson arriverà alla stagione 40, avrà definitivamente consolidato il suo posto nella storia dell’intrattenimento globale.

Uno dei momenti più iconici della serie è stato l’episodio della stagione 13, Gump Roast, in cui una canzone ironica intitolata They’ll Never Stop The Simpsons scherzava sul fatto che lo show non sarebbe mai finito, suggerendo che il team creativo aveva idee per “storie per anni”. A distanza di oltre due decenni, questa battuta si è rivelata profetica: I Simpson continua ad andare in onda e molte delle idee parodiate nella canzone sono diventate episodi reali.

Nonostante il rinnovo, I Simpson non è ancora la serie animata più lunga di sempre. Infatti esistono anime e produzioni internazionali che hanno superato le mille puntate. Tuttavia, la serie di Matt Groening resta lo show più longevo che produce ancora nuovi episodi negli USA. Si tratta di un traguardo straordinario che probabilmente non verrà eguagliato per molto tempo.

Per ora, una cosa è certa: I Simpson non si fermeranno tanto presto.