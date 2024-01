I Fantastici 5 con Raoul Bova: quando va in onda, trama, streaming

Fiction e Soap Opera

Niccolo Maggesi | 5 Gennaio 2024

Dopo Buongiorno mamma!, che ha introdotto Raoul Bova nella famiglia di Lux Vide (facendolo poi accedere a Don Matteo), l’artista romano sarà nel cast della serie I Fantastici 5 che andrà in onda a gennaio 2024 su Mediaset.

Il progetto conferma l’attenzione di Lux Vide per storie che sono volte non solo a raccontare eventi di fantasia, ma anche a sensibilizzare su temi come – in questo caso – la disabilità.

Per la regia di Alexis Sweet, che ha già diretto Raoul Bova proprio in Buongiorno mamma!, I Fantastici 5 racconterà il mondo dello sport e delle paralimpiadi: ecco tutto quello che c’è da sapere su cast, inizio e puntate della serie TV.

I Fantastici 5 con Raoul Bova quando va in onda

Per quand’è fissato l’inizio della fiction? Quando va in onda su Canale 5 I Fantastici 5? Le prime immagini della serie sono state diffuse nell’estate 2023, in occasione della presentazione di palinsesti e nuova offerta delle reti Mediaset per la stagione 2023/2024.

Ancora non abbiamo una data di uscita precisa. Il promo trasmesso in TV riporta solamente il classico prossimamente. Sappiamo, però, che si tratterà del mese di gennaio 2024.

Anticipazioni e trama puntate

La trama di I Fantastici 5 si snoda nell’arco di 4 puntate (divise in 8 episodi totali). Ambientata ad Ancona, la serie segue la vita professionale e privata di Riccardo Bramanti. Riccardo è un allenatore di atletica, ed è determinato a portare alla vittoria i quattro atleti disabili che segue da tempo.

Nelle sue intenzioni c’è anche quella di dimostrare a chi lo osserva dall’esterno che rispetto a com’era in passato Riccardo ha voltato pagina ed è una persona diversa.

I quattro giovani sportivi seguiti da Riccardo sognano le paralimpiadi e faranno di tutto per vincerle nella loro disciplina. Ma chi sono?

Le anticipazioni su I Fantastici 5 già ce lo dicono: da una parte c’è Christian, che è sulla sedia a rotelle ed è il capitano della squadra, dall’altra Elia, che ha difficoltà neuronali legate al movimento, poi c’è Marzia, atleta cieca, mentre Laura non ha più una gamba che le è stata amputata.

Per saperne di più sulle singole puntate, non resta che attendere l’uscita delle anticipazioni settimanali di I Fantastici 5 che però sarà solo a ridosso dell’inizio della serie in TV.

Cast: attori e personaggi I Fantastici 5 con Raoul Bova

Il cast di I Fantastici 5 comprende i seguenti attori, che già possiamo associare al nome dei loro personaggi: ecco l’elenco completo.

Raoul Bova è Riccardo Bramanti

è Riccardo Bramanti Francesca Cavallin è la presidentessa della società sportiva

è la presidentessa della società sportiva Vittorio Magazzù è Christian

è Christian Enea Barozzi è Elia

è Elia Fiorenza D’Antonio è Marzia

è Marzia Chiara Bordi è Laura

è Laura Stefano Pesce

Raoul Bova è alla sua seconda esperienza in una serie del genere, visto che l’attore ha già recitato in Come un delfino, nella quale interpretava un nuotatore professionista. A proposito de I Fantastici 5, ospite del Giffoni Film Festival 2023, l’artista ha dichiarato:

“Con questo progetto, il destino mi ha portato a fare quello che avrei voluto fare nella vita, l’allenatore, il coach, entrare nella mente dello sportivo”.

Anche Vittorio Magazzù (Rosy Abate – La serie, Maria Corleone), presente al medesimo evento, ha voluto definire la serie e lo ha fatto in questi termini:

“La serie ti fa rendere conto di quanto è pragmatica, senza retorica e vittimismo, perché una condizione di disabilità non toglie la dignità ad una persona”.

Riprese e location

Le riprese de I Fantastici 5 si sono svolte nel 2023, dall’inizio della primavera fino a giugno, tra il Lazio e le Marche. In particolare, delle location principali si sa che si è girato presso il Palaindoor, una delle più grandi strutture sportive coperte in cui si allena chi pratica atletica, e nel Centro di preparazione olimpica di Formia.

Dove vedere I Fantastici 5 in streaming

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di vedere la fiction con Raoul Bova online, in seguito alla messa in onda, ciascun episodio verrà caricato su Mediaset Infinity.

Gli interessati possono accedere gratuitamente al sito o all’omonima applicazione, che permettono anche la visione in diretta, e godersi comodamente in streaming I Fantastici 5.

Tutto ciò che devono fare è registrarsi senza alcun costo e poi accedere al proprio account quando vogliono recuperare o rivedere le puntate.