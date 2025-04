Hugh Jackman sostiene Blake Lively e Ryan Reynolds nel dramma legale con Justin Baldoni

Hugh Jackman sembra aver preso una posizione nella disputa legale che vede coinvolti Blake Lively e Ryan Reynolds contro Justin Baldoni. Secondo una fonte vicina all’attore, Jackman è “al 100%” dalla parte della coppia, pronto a sostenerli pubblicamente e, se necessario, anche in tribunale.

La controversia ha avuto inizio nel dicembre 2024, quando Blake Lively ha intentato una causa contro Justin Baldoni, regista del film It Ends With Us, accusandolo di comportamento inappropriato sul set. La situazione si è poi inasprita, con Baldoni che ha contrattaccato denunciando sia Blake che Ryan, oltre al New York Times, sostenendo di essere vittima di una campagna diffamatoria orchestrata contro di lui.

Hugh Jackman, amico di lunga data di Ryan Reynolds e co-protagonista di Deadpool 3, non si è schierato ma alcune fonti parlano del suo sostegno. “Se la questione dovesse arrivare in tribunale, Hugh si farà avanti senza dubbi”, ha dichiarato un insider a In Touch. “Ryan è come un fratello per lui“, ha aggiunto la fonte, sottolineando che l’attore è pronto a difenderli in ogni circostanza.

Alcune voci suggeriscono che Jackman potrebbe essere chiamato a testimoniare sulle attività di Reynolds durante le riprese di It Ends With Us, periodo in cui lavorava contemporaneamente su Deadpool 3 e Wolverine.

Mentre il caso si avvicina al processo, la tensione continua a crescere. Justin Baldoni sostiene di essere stato diffamato, mentre Blake Lively e Ryan Reynolds difendono la loro posizione.

Resta da vedere come si evolverà la vicenda, ma una cosa è certa: Hugh Jackman è pronto a sostenere Blake Lively e Ryan Reynolds.