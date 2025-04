Forse non lo sapete ma Ellen Pompeo ha fatto una particolare richiesta a Taylor Swift pochi minuti dopo averla conosciuta. Ecco il motivo.

La richiesta di Ellen Pompeo a Taylor Swift

Ospite del Jennifer Hudson Show, Ellen Pompeo ha parlato del periodo in cui è apparsa nel video della canzone Bad Blood di Taylor Swift. L’attrice è stata una delle tante celebrità che hanno avuto il piacere di fare un piccolo cameo e ha condiviso la scena con Mariska Hargitay di Law & Order: SVU.

Durante la sua permanenza sul set, Ellen ha fatto una richiesta particolare alla popstar e questa ha subito acconsentito senza pensarci due volte:

“Ho chiesto a Taylor se potesse firmare un assegno. Mi conosceva da 20 minuti ma quella ragazza me ne ha dato uno con una grossa somma di denaro senza battere ciglio”.

Ovviamente il motivo era molto importante, perché Ellen Pompeo ha voluto donare quel denaro in beneficienza al Children’s Hospital di Los Angeles. I soldi hanno aiutato a mantenere viva un’attività fondamentale all’interno del reparto di ostetricia:

“Io e mio marito facciamo un sacco di volontariato per il Children’s Hospital di Los Angeles. Hanno un meraviglioso programma dove fanno ascoltare musica ai bambini nelle incubatrici. Registrano anche le voci dei genitori che a causa del lavoro non possono stare lì con loro oppure leggono dei libri”.

Un gesto davvero nobile da parte sia di Ellen Pompeo che ha avuto questo pensiero, sia di Taylor Swift che ha firmato l’assegno. Anche la popstar, infatti, è nota per il suo impegno in campo sociale in quanto ha sostenuto varie cause a scopo benefico, visitando anche i piccoli fan ricoverati in ospedale.