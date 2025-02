Marvel ha scelto Henry Cavill come volto della serie Nova?

Henry Cavill potrebbe presto indossare un nuovo costume da supereroe, questa volta nel Marvel Cinematic Universe. Secondo un’indiscrezione condivisa dallo scooper MyTimeToShineHello, l’attore britannico sarebbe stato preso in considerazione per un ruolo nella serie Nova di Marvel Television. Il personaggio più accreditato è Richard Rider, il leggendario membro dei Nova Corps.

Dopo il suo addio a Superman, in seguito al rinnovamento dei DC Studios guidato da James Gunn e Peter Henry Cavill, Cavill ha lasciato anche il ruolo di Geralt di Rivia in The Witcher. Tuttavia, il passaggio all’MCU è stato rapido: l’attore è apparso in un cameo come variante di Wolverine in Deadpool & Wolverine, scatenando subito speculazioni su un suo coinvolgimento futuro nel franchise.

Sono tanti però i rumor sulla serie di Nova, e uno di questi sostiene che sarà invece Jonathan Bailey di Bridgerton ad avere il ruolo.

Le voci su Nova suggeriscono che la serie sarà un progetto ambizioso, con un budget elevato e l’obiettivo di preparare il terreno per un’epica storyline ispirata al crossover fumettistico Annihilation. Secondo un recente rapporto, la Marvel avrebbe richiesto agli sceneggiatori un approccio dal taglio giovanile e audace. La trama dovrebbe ruotare attorno a Richard Rider, inizialmente un arrogante soldato dei Nova Corps che affronta la minaccia di Annihilus, leader dell’orda annientatrice.

I Nova Corps sono già apparsi nell’MCU, introdotti in Guardiani della Galassia (2014) come forza di polizia intergalattica. Tuttavia, il loro ruolo è stato ridimensionato e, in Avengers: Infinity War, è stato implicato che Thanos abbia distrutto Xandar e gran parte della legione.

Se Henry Cavill dovesse effettivamente vestire i panni di Richard Rider, i fan assisterebbero al suo ritorno trionfale nel mondo dei supereroi, questa volta come Nova.

Resta solo da vedere se questa voce si concretizzerà, ma l’entusiasmo è già alle stelle.