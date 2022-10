Harry Styles è l’uomo più bello del mondo: lo dice la scienza!

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 13 Ottobre 2022

La scienza premia Harry Styles!

Se pensate che Harry Styles sia l’uomo più bello del mondo adesso avete anche la scienza dalla vostra parte. Il cantante e attore sta vivendo un anno d’oro denso di successi in tutti i campi. Il suo album, Harry’s House, è tra i primi posti in classifica da ormai mesi mentre il suo Love Tour registra sold-out in tutto il mondo. Ma Harry sta vivendo un momento fortunato anche al cinema. Ben due i film che lo vedono protagonista nel 2022: Don’t Worry Darling, presentato durante l’ultima Mostra del Cinema di Venezia, e My Policeman in uscita il prossimo 4 novembre su Prime Video. Ora è intervenuta anche la scienza a parlare di lui e della sua bellezza. Secondo infatti la Golden Ratio, come riportato da The Sun, il viso di Styles rasenterebbe la perfezione.

Il metodo Golden Ratio sarebbe quello che venne usato da Leonardo Da Vinci per ottenere le proporzioni e le misure dell’uomo perfette per la sua famosa opera d’arte dell’Uomo Vitruviano. Si tratta di uno studio che prende in considerazione, tra le altre cose, la simmetria del viso e osserva determinati standard: ad esempio se la lunghezza dell’orecchio è uguale a quella del naso. Secondo questi studi il viso di Harry Styles sarebbe perfetto al 98.15%! Ma questo non sarebbe l’unico parametro che viene preso in considerazione per giudicare la bellezza del cantante.

La psicologa Jo Hemmings sentita sull’argomento, ha dichiarato che “siamo attratti dalle persone soprattutto quando hanno un patrimonio genetico molto forte. È una sorta di attrazione innata, totalmente basata sull’istinto che risale a secoli fa“. “Le donne cercherebbero spalle larghe, un corpo a forma di T che si restringe verso la vita, un viso simmetrico e una forte capigliatura: tutti attributi che Harry possiede – ha aggiunto l’autrice – Se un uomo ha tutte queste caratteristiche, indica implicitamente che il padre dei vostri figli partorirà i bambini più forti possibili“.

“Harry ha occhi verde acqua molto intensi e accattivanti, un po’ insoliti. Molto spesso guarda le persone in faccia e le fa sentire come se fossero l’unica persona che conta“, conclude la Hammings. Un nuovo riconoscimento per il nostro Harry, un talento naturale anche nel campo della bellezza!