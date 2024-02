Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 21 Febbraio 2024

Harry Styles

Il cantante Harry Styles ha ispirato un nuovo romanzo d’amore, intitolato Till There Was You, con una delle sue canzoni

Per Harry Styles non è una novità: nel corso degli anni il cantante si è ritrovato inconsapevolmente ispirazione per molteplici storie, alcune delle quali pubblicate ufficialmente e diventate pure famose.

Come dimenticarsi, ad esempio, di After, saga di romanzi nata su WattPad, passata poi per le mani di una casa editrice e giunta infine al cinema. Innegabile il successo riscosso dall’autrice Anna Todd.

Più di recente, un’altra giovane scrittrice è riuscita a pubblicare il suo primo romanzo, la cui storia ha nuovamente a che fare con Harry Styles.

Stiamo parlando di Lindsay Hameroff e dell’opera Till There Was You, che narra di Lexi Berman, una studentessa di cucina, decisa a onorare la memoria della madre diventando chef esecutivo. Inaspettatamente incontra Jake Taylor, un musicista.

Dopo un intenso weekend, i due si separano, convinti di non vedersi mai più. Jake, però, ottiene fama con una canzone di successo ispirata proprio a Lexi. Nel frattempo, quest’ultima, comincia ad ingranare sul lavoro.

Nonostante il suo nuovo amore e la carriera, il ritorno di Jake disturba i piani di Lexi. Tra i due riscoppia la scintilla, ma i riflettori e i tabloid minacciano il futuro della giovane. Quest’ultima è costretta a fare una scelta: la sua carriera pianificata con cura o una possibilità d’amore.

L’autrice del romanzo ha rilasciato un’intervista a Culturess, durante la quale ha spiegato per bene qual è stata la sua ispirazione.

La Hameroff ha preso spunto in maniera particolare da una canzone dell’artista, in cui quest’ultimo raccontava fatti realmente a lui accaduti:

Durante i primi giorni della pandemia, stavo facendo il bucato e nascondendomi dalla mia famiglia mentre ascoltavo Carolina di Harry Styles. Mi sono trovata a chiedermi se la canzone fosse basata su una storia vera, così ho cercato e lo era! Harry ha davvero incontrato una donna ad un appuntamento al buio e si è ispirato a lei per scrivere una canzone. Ma non è successo nulla; non si sono mai più visti. E ho pensato, che occasione mancata! Sarebbe stata una grande storia d’amore. Così, l’ho riscritta.

Ma Harry Styles non ha dato semplicemente il la al romanzo. Lindsay Hameroff ha anche attinto a qualche aspetto del suo carattere, mescolato a quelli di un altro artista, per creare il personaggio di Jake:

Jake è una combinazione di due musicisti. Mentre nasconde/piega la biancheria, stavo anche ascoltando una vecchia canzone, una cover di “Falling Slowly” che Kris Allen ha eseguito ad American Idol nel 2009. Kris è diventato Jake nella mia mente, sia per l’aspetto fisico che per la voce. […] Ho reso Jake un ragazzo del Sud dolce e gentile come Kris e poi l’ho riempito con il fascino e la personalità goffa di Harry Styles.

Till There Was You è stato pubblicato negli USA ieri. Al momento non ci sono notizie di un eventuale uscita anche in Italia, purtroppo.