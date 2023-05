Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 31 Maggio 2023

Disney

Per replicare l’iconico ‘hair flip’ di Ariel ne La Sirenetta, Halle Bailey si è “quasi rotta il collo”: il racconto

Il racconto di Halle Bailey

Halle Bailey stava rischiando di rompersi il collo sul set de La sirenetta. Il live action del capolavoro d’animazione Disney ha debuttato lo scorso 26 maggio nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. In pochissimi giorni ha già quasi toccato i 200 milioni di dollari di incasso (ne è costati circa 250!).

Nei panni di Ariel troviamo la Bailey, attrice e cantante molto apprezzata dal pubblico dei giovanissimi. Halle ha dovuto subire nel corso dei mesi passati ingiuste e violente critiche dovute al suo aspetto, considerato da alcuni troppo diverso rispetto a quello della Sirenetta raccontata nel cartone animato. Nonostante ciò, il film sta passando a pieni voti la prova del botteghino e ha iniziato a battere cassa.

L’attrice ha raccontato di aver amato la possibilità di interpretare un personaggio così iconico. Nel corso di un’intervista rilasciata a Entertainment Weekly la Bailey ha svelato di essersi quasi “rotta il collo” sul set a causa dell’iconico hair flip di Ariel. “È stato molto divertente girare quella scena. È stato sicuramente difficile, però, perché i miei capelli erano molto, molto pesanti“, ha ammesso.

“Ho le ciocche, che sono la mia cosa preferita. Ho le ciocche da quando avevo 5 anni e quando sono bagnate sembrano di lana. Quindi diventano più pesanti. Quando sono pesanti, il loro peso quasi raddoppia“, ha aggiunto Halle Bailey. Spiegando cosa è successo l’interprete di Ariel ha rivelato ulteriori dettagli.

“Avevo molti capelli in testa. Quindi, ogni volta che entravo in acqua, erano pesanti. Quella scena è stata davvero divertente: per tutto il giorno abbiamo cercato di farla bene e alla fine hanno ottenuto una ripresa che gli è piaciuta molto – ha ricordato – Mi sono quasi rotta il collo. I miei capelli erano così pesanti“.

Chi ha già avuto modo di godersi La Sirenetta al cinema può comunque ritenersi soddisfatto. La scena dell’hair flip di Ariel è infatti particolarmente fedele all’originale!