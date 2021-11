Miguel Herrán nuova fidanzata

Soltanto pochi giorni fa raccoglievamo la notizia dell’arrivo di Miguel Herrán, meglio conosciuto come il giovane e promettente Rio nella Casa di Carta, in Italia. Un arrivo a sorpresa, che apparentemente non sarebbe collegato a questioni professionali ma private. Penserete a una vacanza, visto anche che l’attore ha appena terminato di girare il suo prossimo film. E lo stesso pensiero è balenato alla frangia meno maliziosa del pubblico. Ma è durato poco, perché il soggiorno proseguiva tra una tappa e l’altra, fra l’Emilia e la Toscana, lontano dalle classiche mete turistiche. Il che ha favorito una voce sempre più articolata e insistente: che Miguel Herrán abbia una nuova fidanzata italiana.

Il mondo del gossip sapeva che l’interprete della Casa di Carta era legato a Sandra Escacena, sua collega madrilena. Prima di lei si diceva si fosse preso una sbandata per la co-partner Úrsula Corberó, la quale vive tuttavia da anni una relazione assai consolidata. In generale Herrán non si è comunque mai sbilanciato sulle questioni di cuore, manifestando spesso un certo disagio nel dover condividere aspetti della sua vita privata in quanto personaggio pubblico.

Indagare sui suoi amori non ha insomma mai dato grossi frutti, e i giornali si sono sempre dovuti attenere ai dati ufficiali. Almeno fino ad oggi, quando scopriamo che Miguel Herrán potrebbe avere una fidanzata italiana.

A spifferarlo ai suoi fan ci ha pensato il sito VeryInutilPeople, secondo cui l’attore della Casa di Carta non starebbe più con Sandra Escacena, ma avrebbe intrapreso una storia (e nemmeno alla leggera) con una ragazza di Firenze.

Chi è la presunta fidanzata

Matilde – questo il suo nome presunto – stava facendo l’Erasmus a Madrid quando avrebbe incrociato il cammino di Miguel Herrán diventandone al più presto la nuova fidanzata.

Pare che i due, secondo mormorii ascritti dal portale a una fonte esclusiva, si siano immediatamente piaciuti. Per lui sarebbe stato un vero colpo di fulmine, tanto da spingerlo a fare lunghi passi in poco tempo.

Dopo il primo incontro fortuito, Miguel avrebbe sentito il bisogno di invitare ufficialmente Matilde a uscire. Lei però non poteva trattenersi a lungo in Spagna, anzi doveva rientrare al più presto in Italia, ma con la promessa di tornare a trovarlo.

Ripreso un volo per Madrid, Matilde e Miguel avrebbero pranzato insieme con i genitori di lui (sic!). La stessa esperienza si sarebbe infine ripetuta in Italia, dove lui è arrivato nei giorni scorsi. A Firenze Miguel avrebbe dunque conosciuto la famiglia di Matilde, partecipando a un pranzo in cui si sono fatte le presentazioni ufficiali.

Benché il sito che ha riportato il gossip si dica convinto, in Rete non esistono (per ora) prove del presunto rapporto. Piuttosto, solo un grande entusiasmo nel sapere che uno dei beniamini delle serie TV più seguite al mondo potrebbe moltiplicare le sue occasioni di fare tappa nel nostro Paese.

