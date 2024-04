Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 3 Aprile 2024

La storia di Giusy Buscemi

Giusy Buscemi è una delle attrici del momento. Una carriera in costante ascesa quella della ex Miss Italia che, stagione televisiva dopo stagione, ha conquistato sempre più spazio nella tv italiana. Solo un paio di anni fa l’attrice ha fatto parte del cast della seconda stagione di Doc – nelle tue mani.

Uno dei successi più grandi della sua carriera è però Un passo dal cielo. Nella terza stagione e dalla sesta in poi veste i panni di Manuela Nappi, sorella di Giovanni e ormai protagonista principale. Nel mese di maggio la Buscemi, Marco Rossetti e il resto del cast torneranno sul set per le riprese dell’ottava stagione.

Attualmente inoltre Giusy è protagonista anche della nuova fiction di Canale 5 Vanina, in cui interpreta il ruolo di un vicequestore dell’antimafia. Anche la vita privata dell’attrice procede a gonfie vele.

La Buscemi ha conosciuto il marito Jan Michelini, regista, sul set di Don Matteo. I due sono genitori di ben tre bambini e sono tra le coppie più consolidate del panorama televisivo. Un po’ di tempo fa Giusy Buscemi ha poi aggiunto un altro tassello alla sua vita personale.

Nel gennaio del 2022 infatti l’attrice ha conseguito una laurea in Letteratura, Musica e Spettacolo, corso di laurea della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università La Sapienza di Roma. Come raccontato da lei stessa attraverso un post su Instagram, questo obiettivo è arrivato dopo un decennio di sacrifici.

“Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita.

A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto“, ha raccontato.

“Grazie Sapienza, mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più… era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza“, ha poi concluso la Buscemi.