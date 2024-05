News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 6 Maggio 2024

Gen V

Le riprese della seconda stagione di Gen V iniziano a maggio: non ci sarà nessun recasting per il personaggio di Chance Perdomo

Al via la seconda stagione di Gen V

Non ci sarà alcun recasting per il personaggio di Chance Perdomo nella seconda stagione di Gen V. Lo scorso marzo, all’età di 27 anni, il giovane attore protagonista dello spinoff di The Boys è morto tragicamente in seguito a un incidente stradale in moto.

Perdomo, che si era fatto apprezzare già per il suo ruolo ne Le terrificanti avventure di Sabrina, interpretava il ruolo di Andre Anderson nella nuova serie Prime Video. Un lutto che ha colpito e sconvolto il pubblico e i tanti attori che hanno condiviso ricordi con l’interprete.

“La sua umanità è stata un dono generoso per me e per tante persone. È davvero difficile immaginare questo mondo senza di lui. L’ho amato con tutto il mio cuore. Lo farò sempre“, sono state le parole condivise da Kiernan Shipka, protagonista dello spinoff di Riverdale, sul suo collega a pochi giorni dalla sua scomparsa.

In questi giorni il set della serie che è stata la sua casa lo scorso anno sta per riaprire. La produzione della seconda stagione di Gen V inizierà a fine maggio. Molti fan dello show si sono chiesti se il personaggio di Andre ritornerà nel nuovo ciclo di episodi con un volto diverso da quello di Chance Perdomo.

La risposta è arrivata direttamente dai produttori dello show attraverso un comunicato apparso sulla pagina ufficiale dello spinoff. “Mentre continuiamo ad affrontare la tragica perdita di Chance Perdomo, tutti alla Gen V sono determinati a trovare il modo migliore per rendere omaggio alla sua memoria“, si legge.

“Non faremo un recasting del ruolo, perché nessuno può sostituire Chance. Invece, ci siamo presi il tempo e lo spazio per ridisegnare le trame della seconda stagione, in vista dell’inizio della produzione a maggio. Onoreremo Chance e la sua eredità in questa stagione“, viene comunicato nel post.