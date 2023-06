News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 20 Giugno 2023

è colpa mia

La madre di Gabriel Guevara

Gabriel Guevara è ormai diventata la celebrity crush del momento. L’attore, classe 2001, è il protagonista maschile di È colpa mia, la nuova pellicola targata Prime Video che sta riscuotendo un enorme successo sulla piattaforma. Suo il ruolo di Nick, figlio di William Leister.

La vita del ragazzo subirà una scossa improvvisa quando nella sua casa andranno a vivere Noah e la mamma, moglie del padre. Nick nasconde una doppia vita che verrà molto presto alla luce. Il figlio modello ha infatti una serie di segreti: dalle risse alle scommesse passando alle corse clandestine in auto.

Nonostante gli iniziali contrasti con la sua nuova sorellastra, tra Nick e Noah nascerà molto presto qualcosa in più. Ma Guevara non è affatto nuovo al mondo delle serie tv. Il suo debutto televisivo è avvenuto nella versione spagnola di Skam, dove ha interpretato il ruolo di Cris. Inoltre il giovane attore è figlio d’arte.

La madre di Gabriel Guevara è una modella, presentatrice e attrice francese di nome Marlene Mourreau. Negli ultimi anni la donna si è fatta notare nella tv spagnola per aver partecipato ad alcuni dei principali reality. L’attrice è infatti tra gli inquilini della casa del Gran Hermano Vip, il Grande Fratello Vip iberico.

Marlene Mourreau al Gran Hermano Vip e a Supervivientes

La Mourreau è stata la vincitrice della prima edizione del reality ed è stata in gioco per ben 68 giorni. Non è andata altrettanto bene la sua partecipazione a Supervivientes, L’isola dei famosi spagnola.

L’attrice è stata protagonista dell’edizione del 2006 ed è stata la prima eliminata dal gioco. C’è un particolare in più che vogliamo raccontarvi. Quell’edizione di Supervivientes ha visto trionfare la nostra Carmen Russo, che ha sopravvissuto da sola sull’Ultima Spiaggia per diverse settimane. La stessa edizione ha visto tra i protagonisti un altro volto noto della tv italiana: Aida Yespica.