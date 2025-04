In vista degli 80 anni dalla Liberazione, Rai ha realizzato una fiction dal titolo Fuochi d’Artificio: trama, quando inizia, cast e streaming.

Fuochi d’Artificio fiction news e trama

La storia di Fuochi d’Artificio è tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard ed è stata realizzata nell’ambito delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione.

La regista Susanna Nicchiarelli ha dichiarato di essersi innamorata del libro e di aver voluto adattare questa vicenda dal momento che non esistevano prodotti televisivi o cinematografici che parlassero della Resistenza in termini così semplici, ma profondi.

Ma precisamente, qual è la trama della fiction di Rai 1 Fuochi d’Artificio? Ci troviamo nel 1944 sulle Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori.

Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro giovani amici assumono così l’identità del fantomatico “Sandokan”, il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle.

Tra ripide salite e discese mozzafiato, enormi pericoli e grandi prove di coraggio, Marta e i suoi amici contribuiranno a loro modo alla vittoria finale della Resistenza e alla liberazione del nostro Paese dall’occupazione nemica.

Quando inizia la fiction Fuochi d’Artificio

Curiosi di sapere quando inizia la fiction Fuochi d’Artificio su Rai 1? Il debutto sul primo canale è atteso per il 15 aprile. Questa nuova storia andrà a sostituire Morgane – Detective Geniale.

La miniserie è stata realizzata interamente in Piemonte. Le riprese sono state effettuate tra la Val di Susa, la Val Chisone e diversi comuni delle Alpi piemontesi nel 2023.

Cast, attori e personaggi

Al centro del cast della fiction di Rai 1 Fuochi d’Artificio troviamo, come detto, quattro adolescenti: Marta, Davide, Sara e Marco. Questi ruoli sono stati affidati rispettivamente a Anna Losano, Luca Charles Brucini, Carlotta Dosi e Lorenzo Enrico. Con loro hanno recitato poi i seguenti attori e personaggi:

Carla Signoris è Nonna di Marta

Bebo Storti è Nonno di Marta

Gabriele Graham Gasco è Matteo

Alessandro Tedeschi è Stefano Bertin

Barbara Ronchi è Nene

Francesco Centorame è Vittorio

David Paryla è Tenente Klaus

Cristina Pasino è Marcella

Iris Fusetti è la mamma di Sara

Fabrizio Coniglio è Sergio Bottero

Christian Dei è Denis Bottero

Bruno Orlando è Gian Maria

Matteo Josè Vercelli è Drago

Davide Lorino è Emilio

Elena Arvigo è la Prof.ssa Giraudo

Nicolai Selikosvky è Riccardo

Paolo Briguglia è il Comandante Libero

Fuochi d’Artificio è una produzione Fandango-Matrioska in collaborazione con Rai Fiction. La sceneggiatura vede la firma di da Marianna Cappi e Susanna Nicchiarelli, anche regista, con la collaborazione dell’autore del romanzo Andrea Bouchard.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la fiction di Rai 1 Fuochi d’Artificio? In tutto parliamo di 3, ciascuna composta da due episodi, quindi 6 totali, della durata di 50 minuti l’uno. Ecco i primi titoli resi noti:

Primo episodio Fuochi d'Artificio 1×01: Sandokan

Secondo episodio Fuochi d'Artificio 1×02: La prima missione

Terzo episodio Fuochi d'Artificio 1×03: IN AGGIORNAMENTO

: IN AGGIORNAMENTO Quarto episodio Fuochi d’Artificio 1×04 streaming :

: Quinto episodio Fuochi d’Artificio 1×05 streaming :

: Sesto episodio Fuochi d’Artificio 1×06 streaming:

Fuochi d’Artificio streaming

In conclusione, qualora vi steste domandando dove vedere in streaming la fiction di Rai 1 Fuochi d’Artificio, sappiate che non troverete alcuna difficoltà.

Come avrete capito, infatti, abbiamo a che fare con una titolo originale Rai, di conseguenza sarà facilmente reperibile sulla piattaforma RaiPlay. Il servizio è totalmente gratuito.

Per potervi accedere non è richiesto alcun abbonamento, ma una semplice iscrizione, che vi garantirà di poter sfruttare l’intero catalogo, ricco di fiction, film e documentari.

Gli episodi approderanno su RaiPlay dopo la messa in onda in TV, fatta eccezione dei primi due, resi disponibile in anteprima un paio di giorni prima del debutto.