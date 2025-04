Domenica 13 aprile 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la quarta ed ultima puntata della nuova fiction Costanza con Miriam Dalmazio: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata di Costanza, in onda il 13 aprile 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Costanza e Marco sono molto turbati e la donna, pur volendo essere onesta con Ludovico, tace per paura di perderlo. Diana scopre di essere incinta, suscitando reazioni contrastanti in Anselmo. Le due donne si riavvicinano quando Diana sostiene Costanza nella ricerca dei resti di Aldegard.

A Melchiorre vengono negati i fondi per le ricerche: mentre Diana cerca un nuovo bando, Costanza registra forse l’ultima puntata del podcast. Toni decide di sospendere le sedute per l’attrazione verso Stefano, ma poi cambia idea. Ludovico continua a evitare Costanza credendo che sia ancora legata a Marco.

Anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Costanza del 13 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della quarta ed ultima puntata di Costanza, nell’episodio 7, Costanza e Diana cercano indizi su Biancofiore. Melchiorre le manda in Francia, ma Diana è costretta a fermarsi per la gravidanza.

Marco presenta Flora a Federica, scatenando la gelosia di Costanza. Federica annuncia il matrimonio con Marco. Costanza, in crisi, si confida con Toni, che nel frattempo bacia Stefano.

Nell’episodio 8, Costanza e Ludovico partono per la Francia e Flora si trasferisce da Marco. Toni lascia Stefano dopo averlo visto con la sua ex. Diana ottiene un importante incarico, mentre giunge la conferma dell’identità di Biancofiore.

Costanza conclude il suo podcast e partecipa alle prove del matrimonio di Marco e Federica, un evento che la turba profondamente. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quarta ed ultima puntata di Costanza, in onda il 13 aprile 2025.

Dove vedere in streaming la quarta ed ultima puntata di Costanza

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Costanza anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo, dopo la messa in onda della prima puntata, sono spuntati anche gli episodi seguenti.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Nonostante al momento siano andate in onda solamente le prime due puntate, trovare anche le seguenti.