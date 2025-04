Dopo un ottimo primo ciclo di episodi, molti fan si chiedono se Costanza 2 stagione si farà. Siamo qui per darvi una risposta al quesito, quindi continuate a leggere per scoprire questo e molto altro ancora: dalle anticipazioni sulla trama al cast.

Costanza 2 stagione si farà? News

Siete curiosi di sapere se Costanza 2 stagione si farà? Purtroppo la produzione il cast stesso, ad aprile 2025, non ha ancora dato notizie in merito al rinnovo.

Per tale ragione non possiamo ancora dire con certezza assoluta se la seconda stagione ci sarà o no. Tutto dipenderà dagli ascolti.

Rimanete sintonizzati perché saremo tra i primi a darvi la notizia nel caso in cui si farà.

Quando esce?

Ora veniamo a uno dei temi più scottanti, ovvero quando esce la stagione 2 di Costanza. La programmazione non è ancora chiara perché non è stato dato il semaforo verde alla produzione.

Se tutto andrà bene, il pubblico potrà vedere Miriam Dalmazio nei panni della protagonista verso la prima metà del 2026. L’orario sempre quello delle 21:30 su Rai 1.

Costanza 2 stagione trama

Di che cosa parla Costanza 2 stagione? Al momento non abbiamo molte anticipazioni sulla trama. Chi ha visto come termina Costanza, ha già più o meno una vaga idea vaga idea della sua storia.

La fiction infatti nasce dai romanzi di Alessia Gazzola, la stessa autrice dei libri da cui è stata tratta L’Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. Tornando alla serie TV in questione, questi sono i libri che compongono la saga:

Questione di Costanza (2019)

(2019) Costanza e buoni propositi (2020)

(2020) La costanza è un’eccezione (2022)

Passiamo, ora, al cast della fiction Rai.

Cast, attori e personaggi

Scopriamo chi è il cast completo di Costanza 2 stagione se si farà. Qui di seguito vi presentiamo la lista degli attori e rispettivi personaggi che potrebbero tornare:

Miriam Dalmazio è Costanza Macallè

Marco Rossetti è Marco Erdély

Lorenzo Cervasio è Ludovico Bramin

Eleonora De Luca è Antonietta Macallè

Caterina Shulha è Diana Ferraris

Davide Iacopini è Anselmo

Carola Stagnaro è Celestina

Franco Castellano è Edoardo Melchiorre

Giulia Arena è Federica

Se ci saranno delle new entry nella seconda stagione di Costanza vi terremo informati.

Costanza 2 stagione puntate

Quante puntate ha la stagione 2 della serie TV Costanza? La fiction potrebbe avere ancora una volta, come accaduto nel ciclo precedente, otto episodi e quattro puntate.

Ad oggi non ne abbiamo la certezza perché deve ancora essere confermata. Ma non esiteremo ad aggiornare questo contributo non appena ne sapremo di più.

Location

Dove hanno girato Costanza? Le riprese della serie TV hanno avuto luogo nella città di Verona.

Tra le location, per esempio, possiamo menzionare il Museo degli Affreschi, la Tomba di Giulietta, l’Arsenale austriaco, Ponte di Pietra e il Castello di Montorio.

Tra le altre città del Veneto, inoltre, menzioniamo anche Vicenza e Roma. Infatti, gli interni sono stati girati nella Capitale dentro agli studi Videa.

Le stesse location potrebbero comparire anche nella seconda stagione.

Dove vedere Costanza 2 in streaming

Se vi state chiedendo dove vedere in streaming Costanza 2, la risposta è davvero molto facile visto che va in onda su Rai 1.

L’unico modo per poter recuperare gli episodi dopo la diretta TV è andare su RaiPlay. Qui non solo troverete tutte le puntate ma anche molte altre fiction molto amate dal pubblico intero.

Quello che dovrete fare sarà accedere al vostro account personale inserendo una password e una mail valida.