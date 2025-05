Prossimamente su Rai 1 la nuova fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento: quando inizia, trama, cast e streaming.

Roberta Valente fiction news e trama

Le indagini tornano protagoniste nella prima serata di Rai 1 con la nuova fiction Roberta Valente – Notaio a Sorrento, ma sotto una prospettiva inedita. Come dice il titolo, infatti, non avremo a che fare con i classici casi di cui solitamente si occupano le forze dell’ordine.

La protagonista della storia è, piuttosto, una notaia, la più giovane d’Italia, la quale si troverà a dover gestire anche la propria vita personale, oltre al lavoro. A rischio finisce inaspettatamente il suo matrimonio.

Entrando più nello specifico, stando alle prime anticipazioni sulla trama della fiction, Roberta Valente è una notaia precisa e pianificatrice che ha sempre visto la vita come un’equazione senza incognite.

Nata e cresciuta a Sorrento, vi fa ritorno dopo anni trascorsi a Milano, dove ha studiato Legge, con l’obiettivo di iniziare ad esercitare la professione presso un grande studio e sposarsi con l’amore di sempre, Stefano.

Tra limoneti profumati, paesini caratteristici e scorci mozzafiato, la giovane professionista avrà modo di misurarsi con una serie di casi notarili tutti molto particolari, intriganti e appassionanti.

Ma una serie di scoperte legate al proprio passato metteranno in discussione tutte le sue certezze. Riuscirà a mantenere il controllo della propria vita e, soprattutto, a salvare la propria relazione?

Quando inizia la fiction Roberta Valente?

Se siete rimasti incuriositi dalla trama, sarete probabilmente interessati a sapere quando inizia su Rai 1 la fiction Roberta Valente. Attualmente, però, non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa.

La messa in onda, in ogni caso, dovrebbe partire negli ultimi mesi del 2025. Sicuramente saremo in grado di essere più precisi verso luglio, quando la Rai presenterà il palinsesto per la nuova stagione televisiva.

Le riprese si sono svolte tra ottobre 2024 e febbraio 2025, principalmente a Sorrento e in altre località della Costiera Sorrentina, con alcune scene girate a Roma.

Cast, attori e personaggi

A vestire i panni della protagonista, e quindi a guidare il cast della fiction Roberta Valente, troviamo Maria Vera Ratti, già nota per I Bastardi di Pizzofalcone, La Vita Bugiarda degli Adulti e Il Commissario Ricciardi.

Della giovane notaia sappiamo che ha perso i genitori da piccola ed è cresciuta con le zie. Uno dei pochi punti fermi della sua vita è proprio il fidanzato Stefano, al quale è legata dall’adolescenza.

I fan di Imma Tataranni saranno poi entusiasti di poter rivedere in TV Alessio Lapice. Conclusa la sua avventura al fianco di Vanessa Scalera nell’amatissima fiction sul sostituto procuratore di Matera, l’attore ha ottenuto il ruolo di Stefano.

Nel cast con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice sono, inoltre, stati annunciati i seguenti attori con i rispettivi personaggi, di cui abbiamo già qualche indicazione:

Flavia Gatti è Leda , cameriera ed ex fidanzata di Vito;

, cameriera ed ex fidanzata di Vito; Erasmo Genzini (Mina Settembre) è Vito , pescatore;

(Mina Settembre) , pescatore; Sebastiano Somma (Un Caso di Coscienza) è Capasanta.

La fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento è diretta da Vincenzo Pirozzi (Mare Fuori) e prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Rodeo Drive.

La sceneggiatura è firmata da Dario Carraturo, Guglielmo Finazzer, Alessia Palumbo e Maria Teresa Trigiante. La colonna sonora è composta da Matteo Buzzanca, con scenografie di Flaviano Barbarisi e costumi di Daniela Salernitano.

Quante puntate e durata degli episodi

Quante puntate conta la prima stagione della fiction Rai Roberta Valente – Notaio in Sorrento? In tutto parliamo di 4 appuntamenti, ciascuno composta da due episodi, quindi 8 totali, della durata di 50 minuti. Capiremo più avanti se avranno anche dei titoli.

Roberta Valente streaming

In conclusione, qualora vi steste domandando dove vedere in streaming la fiction Rai Roberta Valente, sappiate che non troverete alcuna difficoltà. Come avrete capito, infatti, abbiamo a che fare con una titolo originale Rai, di conseguenza sarà facilmente reperibile sulla piattaforma RaiPlay.

Il servizio è totalmente gratuito. Per potervi accedere non è richiesto alcun abbonamento, ma una semplice iscrizione, che vi garantirà di poter sfruttare l’intero catalogo, ricco di fiction, film e documentari. Gli episodi dovrebbero approdare su RaiPlay dopo la messa in onda in TV.