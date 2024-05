Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 9 Maggio 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 10 maggio

News e trama Everywhere I go di venerdì 10 maggio 2024, cosa succede nella puntata della serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go venerdì 10 maggio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata di venerdì 10 maggio 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda giovedì 9 maggio, Demir e Eylul vanno insieme a una riunione con un cliente in una località lontana da Istanbul. Nel corso del viaggio di ritorno, Eylul è colpita da un attacco d’asma. Quando si riprende, tenta di baciare Demir, che però si infuria e la lascia a piedi appena ritornati in città.

Trama puntata venerdì 10 maggio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di venerdì 10 maggio 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, Eylul viene portata in ospedale da Selin in seguito ad un attacco d’asma, e quando viene dimessa, Selin la porta a casa sua. Quando Demir arriva a casa, Eylul capisce che i due ragazzi hanno una relazione. Così Eylul e Demir parlano e chiariscono i reciproci dubbi e l’uomo conferma di essere innamorato di Selin.

Nel frattempo, in ufficio, Burak cerca un modo di contrastare Demir. Selin invece organizza una sorpresa per Demir e lo porta al mare per ammirare il tramonto in barca. La stessa sera Eylul bussa alla porta di Burak in preda ad una crisi di pianto.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di venerdì 10 maggio 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.