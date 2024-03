Everywhere I go news e trama puntata 19 marzo 2024

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 18 Marzo 2024

Everywhere I go

Le anticipazioni di Everywhere I go del 19 marzo

News e trama Everywhere I go di martedì 19 marzo 2024, cosa succede nella puntata della nuova serie turca su Mediaset Infinity? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Everywhere I go lunedì 19 marzo 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Everywhere I go: l’appuntamento, come per Dreams and Realities e My Home My Destiny, è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 19 marzo 2024.

Dove eravamo rimasti? Nella puntata in onda lunedì 18 marzo, Selin decide di non aprire la busta che le ha dato Demir, mentre lui convoca Burak nel suo ufficio e lo sollecita a non prendere decisioni senza consultarlo.

Burak va a prendere Selin per parlarle di quanto sta succedendo, ma mentre stanno discutendo in auto, l’uomo aumenta la velocità e i due rischiano di fare un incidente. Bora, per passare un po’ di tempo con Merve, inventa che la ragazza ha un appuntamento con un cardiologo per via di alcuni problemi di salute. Selin intanto va al vivaio di Vedat al posto di Merve.

Leggi anche: le anticipazioni della settimana

Trama puntata martedì 19 marzo 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Everywhere I go – Coincidenze d’amore di martedì 19 marzo 2024!

Nel nuovo episodio dell’unica stagione di Everywhere I go – Coincidenze d’amore, i colleghi si trovano all’Happy Pie per pianificare la prossima mossa dell’Operazione Ghepardo. Decidono di fare entrare in scena un cliente-mostro che possa complicare le cose a Demir.

Tuttavia Ibo invita Demir a prendere un caffè nello stesso locale, e l’uomo scopre la riunione segreta dei suoi dipendenti. Incontrandoli chiede loro spiegazioni, non ottenendo però risposta. Ibo li aiuta a scappare dall’interrogatorio, spiegando che stanno avviando una pensione per gatti.

Burak ubriaco si presenta a casa di Selin per parlarle e mentre lei gli prepara un caffè per farlo riprendere, Demir la rimprovera, accusandola di avere una storia con lui.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di martedì 19 marzo 2024 di Everywhere I go – Coincidenze d’amore.

Streaming Everywhere I go Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Everywhere I go – Coincidenze d’amore in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova punta