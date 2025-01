La storia del personaggio principale di Squid Game, Gi-hun, è ispirata a un evento reale avvenuto nel 2009 in Corea del Sud.

La vera storia che ha ispirato il personaggio di Gi-hun in Squid Game

La trama di Squid Game può sembrare surreale e distante dalla realtà, ma una parte di essa è fortemente radicata in eventi reali. In particolare, la storia del personaggio principale Gi-hun è ispirata a un episodio drammatico della storia recente della Corea del Sud: lo sciopero dei lavoratori della Ssangyong Motor Company nel 2009.

Nella prima stagione, Gi-hun viene licenziato dalla Dragon Motors dopo 16 anni di lavoro e, spinto dalle difficoltà economiche, partecipa ai giochi mortali per disperazione. Questo dettaglio narrativo è una chiara allusione al licenziamento di massa avvenuto alla Ssangyong Motor, quando nel 2009 l’azienda tagliò 2.646 posti di lavoro, pari al 43% della sua forza lavoro, gettando migliaia di famiglie nella precarietà.

In risposta ai licenziamenti, i lavoratori organizzarono uno sciopero sit-in durato 77 giorni, uno dei più lunghi e intensi nella storia del sindacalismo sudcoreano. Le immagini di quegli operai, determinati a resistere nonostante le avversità, fecero il giro del mondo. Il regista Hwang Dong-hyuk ha spiegato che questa vicenda lo ha profondamente colpito, portandolo a integrarla nella storia di Squid Game per mostrare come, da un giorno all’altro, chiunque possa scendere ai livelli più bassi della scala economica.

Hwang ha sottolineato che il tema della disuguaglianza economica trattato nella serie risuona profondamente con gli spettatori di tutto il mondo. Infatti le difficoltà finanziarie sono una realtà comune a molte persone. La narrazione di Gi-hun è quindi un riflesso diretto di queste problematiche sociali.

“Attraverso il riferimento ai licenziamenti della SsangYong Motor, ho voluto dimostrare che qualsiasi persona comune della classe media nel mondo in cui viviamo oggi può precipitare in fondo alla scala economica da un giorno all’altro“, ha affermato il regista.

Inoltre, il regista ha rivelato che la storia di Ali, il migrante pakistano della prima stagione, è ispirata a un suo momento personale. Durante un viaggio nel Regno Unito, Hwang ha vissuto un’esperienza di discriminazione razziale che lo ha segnato profondamente. “A quei tempi mi sentivo come Ali, emarginato e giudicato solo per il mio aspetto“, ha spiegato.

Squid Game tornerà nel 2025 con la terza e ultima stagione.