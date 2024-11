Ester Expósito si è rifatta pesantemente il viso? L’attrice risponde arrabbiata alle accuse

Ester Expósito è diventata rapidamente un argomento di tendenza sui social media dopo la sua recente apparizione al programma La Revuelta. L’attrice spagnola, già nota per il ruolo di Carla in Élite, ha infatti immediatamente catturato l’attenzione per un cambiamento nel suo volto.

La sua presenza impeccabile, con un look sobrio e capelli lucenti, è stata accompagnata da speculazioni da parte del pubblico online. Molti utenti hanno trovato diverso il suo viso, tanto che in molti hanno dichiarato di non averla riconosciuta.

In particolare, diversi utenti dei social hanno sottolineato come Ester Expósito apparisse visibilmente cambiata rispetto alla sua ultima intervista lo stesso intervistatore, nel programma La Resistencia.

Questo ha alimentato numerose speculazioni su possibili interventi estetici a cui l’attrice potrebbe essersi sottoposta. Alcuni utenti si sono dichiarati scettici riguardo al presunto ricorso alla medicina estetica, sostenendo che invece Ester Expósito sia solamente cresciuta.

Non ha tardato ad arrivare la risposta dell’attrice, che ha chiarito in un messaggio abbastanza diretto e critico di non essersi rifatta. Qualche giorno dopo l’intervista, Ester Expósito ha ricevuto il premio Bazaar Women of the Year 2024 New Generation al Cinema Callao di Madrid e ha approfittato del ritiro del premio per alludere a tutti coloro che l’hanno criticata online dopo averla vista in TV.