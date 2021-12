3 Prima foto per la coppia

Ester Exposito e Nico Furtado ormai non si nascondono più. La coppia formata dall’ex protagonista di Elite e l’attore uruguaiano è ormai ufficiale, come dimostrato dai vari avvistamenti nel corso delle settimane appena trascorse. Quest’ultimo, che ha ben 13 anni di più dell’interprete di Carla, ha pubblicato nelle scorse settimane alcune storie che lo geolocalizzano a Madrid insieme alla Exposito. Secondo quanto riportato i due sarebbero stati beccati insieme per le vie della capitale spagnola più affiatati che mai.

Lo scorso mese i due hanno poi partecipato insieme a un evento glamour che si è tenuto a Madrid. Stiamo parlando degli Elle Style Awards e, secondo quanto riportato da alcuni testimoni, i due attori sarebbero arrivati al luogo dell’evento insieme. Ora a confermare nuovamente, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la realtà di questa relazione ci pensa proprio Furtado. L’attore ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram la prima foto ufficiale insieme alla sua Ester Exposito.

Sebbene non ci sia alcun tag o alcuna descrizione è abbastanza palese che la sagoma in questo scatto in bianco e nero è proprio dell’interprete di Carla. In passato il suo nome è finito più volte nei tabloid di tutto il mondo ed è stata accostata a diversi volti più o meno noti. Dal cantante Rauw Alejandro, che ha invece una storia con la collega Rosalia, a Sebastian Yatra, ex di Tini Stoessel e al centro di un gossip con Danna Paola. Ricordiamo invece che gli unici fidanzati ufficiali di Ester sono stati Alvaro Rico (incontrato sul set di Elite) e Alejandro Speitzer, conosciuto su quello di Qualcuno deve morire.

Ora la Exposito sembra aver trovato finalmente l’amore. Intanto i fan di Elite continuano a fare domande sul futuro dell’attrice nella serie e a sperare in un suo ritorno nei panni di Carla.

