La rivelazione di Ellen Pompeo C’è una scena piccante in Grey’s Anaytomy che Ellen Pompeo non aveva proprio intenzione di…

La rivelazione di Ellen Pompeo

C’è una scena piccante in Grey’s Anaytomy che Ellen Pompeo non aveva proprio intenzione di fare. A raccontarlo è stata lei durante il podcast Call Her Daddy, in cui ha espressamente parlato delle difficoltà riscontrate durante le riprese di un momento di intimità con T.R. Knight.

Ci troviamo nella seconda stagione del medical drama, in un periodo in cui tra Meredith e il suo amico e collega George scattò qualcosa. Quella coppia, che non convinse particolarmente lo spettatore, non entusiasmò neanche i due attori protagonisti.

“Io e T.R. siamo grandi amici e dovevamo fare una scena d’amore e stavamo entrambi piangendo – ha raccontato – La scena era così scomoda e imbarazzante. Lui non voleva farla, io non volevo farla. Quando l’abbiamo girata, era così brutta. E poi il network ha detto che era troppo spinta“.

Ellen Pompeo e T.R. Knight in Grey’s Anatomy

“Non ho mai visto quella scena. Non l’ho mai vista. Non so come sia stata girata o coperta o come sia stata montata, ma ho pianto per tutta la scena ed erano lacrime vere. C’erano molte cose che non volevo fare in quel momento“, ha poi aggiunto Ellen Pompeo.

Nel corso della stessa intervista l’attrice ha anche parlato della sua decisione di apparire in meno episodi della serie rispetto al passato. Un periodo che le è servito per sondare nuovi progetti e imbattersi in un nuove opportunità. Una di queste si chiama Good American Family, che ha debuttato lo scorso 19 marzo su Hulu e che approderà il 7 maggio in Italia su Disney+.

La miniserie è ispirata alla storia vera di una coppia che adotta una bambina affetta da una rara forma di nanismo. Lo show racconta il percorso affrontato dai genitori in questo nuovo step della loro vita.