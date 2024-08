News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 1 Agosto 2024

Elite

I creatori di Elite avevano in mente un piano completamente diverso per la serie dopo il finale della terza stagione

Come doveva essere Elite

Elite avrebbe dovuto avere un percorso diverso al termine della terza stagione. Il teen drama Netflix è giunto lo scorso venerdì 26 luglio alla sua conclusione. Dopo 8 stagioni e una serie infinita di cambi di cast si sono chiuse (per sempre?) le porte de Las Encinas.

Un’ultima annata che è terminata con un ultimo mistero: chi ha ucciso Joel, lo studente interpretato da Fernando Lindez. In questi giorni si sta parlando molto dello show e di come ha superato i suoi tanti abbandoni nel corso degli anni. Il più eclatante è stato senza ombra di dubbio quello al termine della terza stagione, quando in un colpo solo abbiamo dovuto salutare ben 5 personaggi principali.

Polo, Carla, Lu, Valerio e, in parte, anche Nadia sono usciti di scena nei modi più variegati. La quarta è stata pertanto una stagione di rottura che ha dato il via a un nuovo corso dando il benvenuto ai fratelli Ari, Patrick e Mencia Blanco. Eppure nei piani originali degli addetti ai lavori la strada da percorrere sarebbe dovuta essere un’altra.

Ne ha parlato di recente Carlos Montero, produttore e creatore del teen drama, al giornale El Pais. Nell’intervista Montero ha svelato che aveva in mente di ripartire da quanto accaduto a Christian, Samuel e Nadia nella prima puntata e proporlo al contrario: non più tre ragazzi poveri che entrano in una scuola per ricchi ma tre ragazzi ricchi che entrano in una scuola pubblica.

“Abbiamo scommesso sulla continuità e sulla dimostrazione che il marchio Élite era più grande degli attori. E lo abbiamo dimostrato. Quando abbiamo deciso che nella quarta stagione i nuovi arrivati erano più ricchi dei ricchi, abbiamo capito che stavamo entrando in un mondo che, se era già un po’ delirante, ora lo sarebbe stato molto di più“, ha spiegato.

Il resto è storia. Anno dopo anno, stagione dopo stagione, Elite è diventata di fatto sempre più sopra le righe. Ed è forse questo il segreto del suo successo.