Il produttore House of the Dragon ha spoilerato per sbaglio la causa delle visioni di Daemon

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 1 Agosto 2024

House of the Dragon

Il produttore di House of the Dragon potrebbe aver spoilerato la ragione delle visioni di Daemon a Harrenhal

Le visioni di Daemon in House of the Dragon

C’è una storyline presente da qualche puntata in House of the Dragon che riguarda Daemon che non ha convinto pienamente il pubblico. Da qualche episodio infatti il personaggio interpretato da Matt Smith ha lasciato Dragonstone e si è rifugiato a Harrenhal.

Qui Daemon cerca di rimettere in piedi un castello ormai ridotto in rovina, sedare le faide tra signori locali e, soprattutto, tenta di mettere in piedi un esercito da poter consegnare a sua moglie Rhaenyra. Intenzioni sulla carta nobili, le sue, che però nascondono un particolare che non ha trovato il plauso degli spettatori.

Sono diverse puntate in cui Daemon è vittima di allucinazioni. Dagli incontri con personaggi del passato (dalla scomparsa prima moglie Laena al fratello Viserys) alle lunghe chiacchierate con la misteriosa Alys Rivers (che non sappiamo ancora essere o meno reale).

Una storyline portata avanti, forse, troppo a lungo e che ha tolto entusiasmo nei confronti di uno dei personaggi più apprezzati della prima stagione. Ma da cosa dipendono le visioni di Daemon in House of the Dragon? Il produttore della serie potrebbe, senza volerlo, averlo spoilerato durante un’intervista.

Come riportato da GameSpot infatti Ryan Condol avrebbe rivelato la causa di quello che sta accadendo al’uomo. “Sappiamo che Harrenhal è stata costruita su un frutteto di Alberi-Diga abbattuti e che poi questi Alberi-Diga sono stati tagliati e usati come legname per costruire il castello“, ha raccontato.

Non ci sarebbe pertanto un sortilegio ordito per Daemon da Alys ma il tutto avrebbe una spiegazione “naturale”. Ricordiamo che l’Albero-Diga ha un ruolo importante anche nella storia di Game of Thrones.

Molti fan della serie erano infatti convinti che Bran utilizzasse proprio questa pianta per le note visioni che aveva nel corso delle stagioni. Intanto House of the Dragon 2 si prepara al suo season finale.

La prossima domenica 4 agosto è in programma l’ottavo e ultimo episodio. In queste ore la puntata è stata leakkata illegalmente online. Pertanto occhio ai social: potreste trovarvi senza volerlo di fronte a uno spoiler!