Leila Sirianni | 29 Aprile 2024

Reunion di Elite per Danna Paola, Miguel Bernardeau e non solo!

Nelle ultime ore c’è stata una reunion a sorpresa per alcuni attori di Elite. Parliamo di volti amati della serie spagnola, che hanno dato il via all’amato teen drama, che chiuderà con l’ottava stagione.

Non si è trattato di nulla di ufficiale, quanto più una semplice rimpatriata tra amici, sembrerebbe, nonostante in molti sperino di poter rivedere qualche volto originale nel capitolo finale.

Non abbiamo molte informazioni riguardo questo ritrovo, se non le testimonianze fotografiche dei diretti interessati sui social. Ieri in serata si sono incontrati in un locale con degli amici Danna Paola, Ester Exposito, Miguel Bernardeau e Georgina Amoros.

Fatta eccezione per quest’ultima, entrata in scena a partire dalla seconda stagione, gli altri citati hanno tutti fatto parte del cast dalla prima stagione, abbandonando un paio di anni dopo.

Danna Paola, Ester Exposito e Miguel Bernardeau hanno interpretato tre facoltosi e popolari allievi di Las Encinas Lucrecia, Carla e Guzman. Anche Georgina Amoros ha vestito i panni di una studentessa, ma di umili origini.

Cayetana, questo il nome del suo personaggio, si presenta con un immagine falsata di giovane ricca, ma ben presto si scopre essere la figlia di un’inserviente.

Come anticipato, non sappiamo esattamente quali siano state le ragioni di questa reunion di Elite. Forse un concerto di Danna Paola? Negli ultimi anni, infatti, l’attrice si è dedicata principalmente alla sua carriera musicale.

Nelle sue Instagram Stories, dopo le foto con gli ex colleghi, Danna ha ringraziato la città di Monterrey per il calore e l’accoglienza riservatale durante il suo ultimo show, tenutosi proprio ieri sera.