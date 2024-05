Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 29 Aprile 2024

challengers

Luca Guadagnino ha rivelato le origini del riferimento a Spider-Man in Challengers

Challengers, il nuovo film di Luca Guadagnino con Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist, include un piccolo Easter Egg legato a Spider-Man, ma non per le ragioni che pensate.

Nonostante, infatti, la protagonista della storia sia la stessa attrice che interpreta MJ nella trilogia del MCU sull’Uomo Ragno (che è anche la fidanzata di Tom Holland, volto del supereroe), il riferimento è stato inserito per un altro motivo.

Innanzitutto, non viene menzionato né Homecoming, né Far from Home, né No Way Home. La saga citata, infatti, è quella d’animazione che segue la storia di Miles Morales nello Spider-Verse.

A un certo punto di Challengers, vediamo Tashi parlare di tennis col marito Art. I due vengono raggiunti dalla figlia Lily, la quale chiede di poter guardare il film di Spider-Man. Come c’era da aspettarsi, questo riferimento ha entusiasmato i fan del cinecomic.

Parlando con Entertainment Weekly, Luca Guadagnino ha spiegato l’origine di tale menzione. Non si è trattato di un accenno alla carriera da attrice di Zendaya, ma una richiesta alla produttrice Amy Pascal, dietro anche la saga di Sony:

Quando ottieni i diritti per utilizzare qualcosa in un film, è molto complicato. Amy Pascal, la nostra straordinaria produttrice, è stata d’aiuto in questo. Ho detto, “Amy, possiamo usare uno dei tuoi titoli di catalogo in modo da renderne più facile l’autorizzazione?”. [Lily] è una bambina, non sceglierà di guardare The Social Network o The Post, ma magari vorrà guardare un cartone animato di Spider-Man, quindi ho detto “Perché non Spider-Verse?”.

Sebbene Guadagnino non avesse intenzione di fare alcun riferimento alla passata esperienza nel franchise della sua protagonista, col senno di poi ha confessato:

Ora mi rendo conto che sembrava una battuta interna, cosa che, sai… l’inconscio ci guida tutto il tempo.

Challengers segue Tashi Duncan, una ex promessa del tennis che, dopo un brutto infortunio, diventa allenatrice e si occupa in particolare di suo marito.

Tashi, infatti, è sposata con un campione, Art Donaldson, che sta vivendo una serie di sconfitte. Presto si ritrova ad affrontare il suo ex migliore amico ed ex fidanzato di Tashi, Patrick Zweig.

