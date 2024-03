Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 28 Febbraio 2024

Dreams and Realities

News e trama Dreams and Realities di giovedì 29 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Dreams and Realities giovedì 29 febbraio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Dreams and Realities: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 29 febbraio 2024.

Nell’episodio precedente, di mercoledì 28 febbraio, Mehves ricatta il commesso della gioielleria dove Alaz ha comprato gli orecchini per Meryem, dicendogli che racconterà a tutti che ha preso una mazzetta per tacerlo e costringendolo a dire la verità a Gunes.

La notizia fa precipitare Gunes in uno stato di grande sconforto, portandola a non presentarsi all’appuntamento che aveva con Alaz e a rifiutare di incontrarlo la sera, quando lui andrà a bussare alla sua porta. Anzi, manderà sua madre a restituirgli gli orecchini che lui aveva comprato per Meryem.

Ma non finisce qui…

Trama puntata giovedì 29 febbraio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Dreams and Realities di giovedì 29 febbraio 2024!

Nel prossimo episodio della prima stagione di Dreams and Realities, Su e Asli vogliono intervistare Setenay ed Emre, diventati famosi sui social per il modo plateale in cui si è conclusa la loro storia.

I due restano da soli nell’ufficio e scoprono di essere stati ingannati e che nessuno dei due avrebbe voluto accettare quell’intervista. Setenay vorrebbe aprire la sua galleria d’arte e chiede un prestito alla banca di Emre.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di giovedì 29 febbraio 2024 di Dreams and Realities.

Streaming Dreams and Realities Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Dreams and Realities in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.