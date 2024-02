Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 20 Febbraio 2024

Dreams and Realities

News e trama Dreams and Realities di mercoledì 21 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Dreams and Realities mercoledì 21 febbraio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Dreams and Realities: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 21 febbraio 2024.

Nell’episodio precedente, di martedì 20 febbraio, Setenay e Gunes si recano entrambe in commissariato, ma non nello stesso. La prima deve rispondere di una denuncia per schiamazzi, per aver aggredito verbalmente Emre e aver iniziato con lui una lite per strada. Invece Gunes invece è beccata mentre si introduceva illegalmente in casa di Selin alla ricerca di indizi sulla morte di Meryem ed è scattato l’allarme.

Intanto Dicle chiede a Melike se Ygit, che lavora nelle forze dell’ordine, può aiutarli in qualche modo.

Ma non finisce qui…

Leggi anche: le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 febbraio

Trama puntata mercoledì 21 febbraio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Dreams and Realities di mercoledì 21 febbraio 2024!

Nel prossimo episodio della prima stagione di Dreams and Realities, Dicle sfida Sergen con dei test, ma lui pare non volersi muovere in una direzione romantica. Oortando avanti la storia del finto fidanzato, organizza una seduta di terapia di coppia, ma ci va poi con Gunes e Melike. Questo incontro le fa capire però cosa vuole veramente. Le sue bugie ormai si sovrappongono e presto le si ritorceranno contro.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di mercoledì 21 febbraio 2024 di Dreams and Realities.

Streaming Dreams and Realities Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Dreams and Realities in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.