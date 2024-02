Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 14 Febbraio 2024

Dreams and Realities

News e trama Dreams and Realities di giovedì 15 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Dreams and Realities giovedì 15 febbraio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Dreams and Realities: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 15 febbraio 2024.

Nell’episodio precedente, di mercoledì 14 febbraio, grazie all’indizio fornito dalla gioielleria, Gunes crede di essere vicina a scoprire la verità sulla morte di Meryem. Tuttavia, Alaz riesce a intervenire in tempo, comprando il silenzio del gioielliere e impedendo così a Gunes di scoprire che è stato lui ad acquistare gli orecchini di Meryem. Nonostante il suo intervento, Alaz decide di dichiarare i suoi sentimenti a Gunes. Quest’ultima, però, si trova in una situazione difficile poiché le parole di Meryem, che l’aveva avvertita di stare lontana da Alaz, pesano sulla sua decisione di lasciarsi andare.

Nel frattempo, Dicle partecipa a un evento di pesca con Sergen, durante il quale l’uomo rivela i suoi sentimenti. Su suggerimento delle amiche, Dicle decide di diffondere la notizia della fine del suo finto fidanzamento in ufficio, sperando che raggiunga Sergen. Tuttavia, il passaparola non funziona come sperato, e Dicle stessa è costretta a dire la verità. Invece, Melike mette in atto ogni sforzo per presentarsi come una donna elegante e gentile agli occhi di Yigit, cercando di conquistare la sua attenzione.

Ma non finisce qui…

Leggi anche: le anticipazioni della settimana dal 12 al 16 febbraio

Trama puntata giovedì 15 febbraio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Dreams and Realities di giovedì 15 febbraio 2024!

Nel prossimo episodio della prima stagione di Dreams and Realities, proprio nel momento in cui Dicle decide di abbracciare la sincerità e confessa apertamente ai suoi colleghi di aver chiuso la relazione con il suo finto fidanzato, inizia a ricevere fiori e cioccolatini in ufficio da parte di un misterioso mittente anonimo.

Melike, nel frattempo, è profondamente attratta dal commissario Yigit, ma vive una lotta interna. Da un lato, desidera mantenere l’immagine di una donna raffinata ed elegante, mentre, dall’altro, sente il bisogno di essere autentica.

Setenay ed Emre, che hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione, prendono la decisione di sposarsi in segreto, tenendo nascosto il tutto alle rispettive famiglie. Le amiche di Setenay contribuiscono attivamente ai preparativi, ma, nel giorno fissato per la cerimonia, Emre si tira indietro, incapace di affrontare la reazione negativa dei suoi parenti.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di giovedì 15 febbraio 2024 di Dreams and Realities.

Streaming Dreams and Realities Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Dreams and Realities in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.