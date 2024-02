News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 14 Febbraio 2024

Dawson's Creek

Katie Holmes e Michelle Williams

Sono trascorsi più di 20 anni dal finale di Dawson’s Creek. Era il 2003 quando, dopo 6 stagioni e un totale di 128 episodi, il teen drama chiuse i battenti. Nonostante sia trascorso molto tempo la serie continua a restare nel cuore del pubblico, che non perde occasione per dedicarsi a del sano rewatch sulle varie piattaforme di streaming.

L’affetto dei fan per lo show diventa ancora più evidente in caso di reunion tra alcuni dei protagonisti. Qualche giorno fa è avvenuto un incontro tra Katie Holmes e Michelle Williams, rispettivamente interpreti di Joey Potter e Jen Lindley. Le due attrici hanno partecipato a un evento Chanel qualche giorno fa e hanno posato insieme per uno scatto che ha fatto in poche ore il giro del web.

Questa foto ha ovviamente riacceso le speranze di numerosi appassionati dello show, che sperano in un revival del teen drama. A tal proposito qualche anno fa Katie Holmes aveva rivelato che si era discusso della possibilità di farlo.

“Se n’è parlato abbastanza durante gli scorsi anni, ma c’era anche l’intenzione di proteggere ciò che è stato fatto. Quel telefilm è una sorta di capsula del tempo, portarlo ai tempi d’oggi potrebbe renderlo sbiadito – dichiarava l’attrice – Dawson’s Creek è ambientato in un periodo storico precedente ai telefoni cellulari, ed i personaggi avevano un qualcosa d’innocente che piaceva molto al pubblico. Non sono sicura che la cosa funzionerebbe anche oggi“.

La Holmes aveva però aggiunto una conclusione che tagliò le gambe all’ipotesi reboot. “Fino a quando non ci sarà una vera ragione per realizzarlo, non credo che qualcuno dirà che bisogna per forza farlo“, disse.

Qualche mese fa l’attrice confidò invece di aver chiesto di cambiare il finale di serie. A confidarlo è stata Thea Glassman, autrice di un libro che ha raccontato alcuni dietro le quinte della serie. “Katie ha dato di matto. ‘Non voglio finire con Dawson‘”, ha dichiarato.