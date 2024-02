Luca Varone, new entry di Mare Fuori 4, stava per svenire sul set: il racconto

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 14 Febbraio 2024

Mare Fuori

Il racconto di Luca Varone

Il primo approccio di Luca Varone con il set di Mare Fuori non è stato affatto una passeggiata. L’attore è una delle new entry della quarta stagione dello show e interpreta il ruolo di Angelo. Nel corso dei primi sei episodi abbiamo conosciuto molto poco del ragazzo.

Lo abbiamo visto soltanto all’inizio della sesta puntata durante il suo primo incontro con Silvia. Quest’ultima, dopo aver litigato e lasciato l’avvocato D’Angelo, va via dal ristorante in cui stavano cenando e si imbatte nel giovane. Tra i due la passione è immediata e, ne siamo certi, quell’incontro non resterà l’unico.

Varone fa infatti parte del cast di Mare Fuori 4 e, con molta probabilità, lo ritroveremo anche negli ultimi 8 episodi in uscita il 14 febbraio. Come vi abbiamo anticipato l’ingresso di Luca sul set della collaudata serie di Rai Due non è stato semplicissimo. In un’intervista rilasciata al portale L’architetto l’attore ha raccontato un incidente che gli è accaduto sul set della serie.

“C’è stata una scena in cui eravamo nei bagni dell’Ipm. A livello fisico è stata tosta: umidità, eravamo circa venti persone con tutto chiuso, era piena estate e stavo per svenire. I ragazzi della troupe tra succhi e acqua e zucchero ci hanno fatti riprendere, ma stavo per svenire. Diciamo che è stata la più tosta a livello fisico, non emotivo“, ha raccontato.

Anche il primo approccio con il pubblico è stato alquanto traumatico per Luca Varone. “All’inizio è stato terribile, non mi aspettavo potesse essere realmente così. Il primo o il secondo giorno di riprese, tornavo in van con Maria Esposito ed è successo il panico. Non riuscivamo a passare oltre il cancello, ci hanno assalito, soprattutto a lei e le hanno regalato il santino con la sua faccia. Io invidioso: lo volevo troppo!“, ha raccontato.