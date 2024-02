Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 9 Febbraio 2024

Dreams and Realities

News e trama Dreams and Realities di lunedì 12 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Dreams and Realities lunedì 12 febbraio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Dreams and Realities: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 12 febbraio 2024.

Nell’episodio precedente, di venerdì 9 febbraio, Setenay è agitata perché nonostante il disastro del giorno del matrimonio, vorrebbe tornare con Emre. Anche lui sembra interessato a fare lo stesso, ma sia i genitori che le amiche non sono d’accordo.

Intanto Gunes riesce a mediare fra due clienti in lite per un cane. Le due sono agguerrite e sono disposte a finire in tribunale per risolvere la controversia, ma la nostra protagonista riesce a trovare un accordo e a risolvere la situazione.

Ma non finisce qui…

Trama puntata lunedì 12 febbraio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Dreams and Realities di lunedì 12 febbraio 2024!

Nel prossimo episodio della prima stagione di Dreams and Realities, Dicle e Firat fanno il giro di tutte le profumerie di Istanbul per trovare la persona che i due sospettano possa essersi introdotta nella casa di Meryem la notte in cui è morta, cercando di riconoscere il suo profumo.

Nel frattempo, Setenay ed Emre continuano a incontrarsi in segreto, ma la pressione della famiglia aumenta. Mehves si offre di aiutare Gunes con il documento di Meryem su cui è scritto “la mia assicurazione sulla vita”, e con l’occasione, Mehves coinvolge Gunes in una visita a casa di Selin.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di lunedì 12 febbraio 2024 di Dreams and Realities.

Streaming Dreams and Realities Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Dreams and Realities in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.