Martina Pedretti | 7 Febbraio 2024

Dreams and Realities

News e trama Dreams and Realities di giovedì 8 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulle anticipazioni dell’episodio.

News Dreams and Realities giovedì 8 febbraio 2024

Pronti per una nuova puntata della soap Dreams and Realities: l’appuntamento è sempre su Mediaset Infinity dove gli episodi escono regolarmente dal lunedì al venerdì. Ecco le news e la trama della puntata del 8 febbraio 2024.

Nell’episodio precedente, di mercoledì 7 febbraio, Sergen assegna a Dicle un articolo sull’economia relazionale e le dà appuntamento a cena in un ristorante per la consegna delle ricevute delle spese sostenute.

Ascoltando le amiche, Dicle fraintende il motivo della cena, e pensa si tratti di un appuntamento romantico. Quando arriva al ristorante, trova Sergen assieme a una collega. Così, per superare l’imbarazzo, nei giorni successivi prova a far credere al capo con con il suo finto fidanzato vada tutto a gonfie vele.

Melike intanto instaura un rapporto con il commissario che si occupa del suo caso. Invece Gunes si avvicina sempre più ad Alaz, ma Mehves, che aveva una storia con il ragazzo, si mette tra i due e cerca di ottenere l’aiuto di Gunes per trovare il responsabile della morte del padre.

Ma non finisce qui…

Trama puntata giovedì 8 febbraio 2024

Scopriamo le altre anticipazioni e le news della puntata di Dreams and Realities di giovedì 8 febbraio 2024!

Nel prossimo episodio della prima stagione di Dreams and Realities, Gunes non crede all’ipotesi del suicidio di Meryem e ne parla con le amiche. La ragazza spiega anche a Mehves dei suoi sospetti riguardo al probabile omicidio di Meryem. I suoi sospetti si concentrano su Selin, ma è meglio non parlarne ad Alaz.

Intanto, Setenay incontra Emre per chiarire alcuni fatti del matrimonio mancato, ma i due si riavvicinano. Invece Dicle, dopo aver scoperto che Firat, il fratello, era andato a casa di Meryem la notte in cui è morta, si trova davanti a una scelta difficile. Ne parlerà alle sue amiche?

Yigit, il commissario di polizia al quale le ragazze riferiscono i loro dubbi sul suicidio di Meryem, è scettico e non sembra voler proseguire le indagini.

Questo è ciò che sappiamo sulla trama della puntata di giovedì 8 febbraio 2024 di Dreams and Realities.

Streaming Dreams and Realities Mediaset Infinity

Su Mediaset Infinity potete vedere Dreams and Realities in streaming, ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì. Basterà accedere alla piattaforma per guardare online ogni nuova puntata della soap opera in esclusiva.