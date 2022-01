8 ex star di Disney Channel che nel 2022 compieranno 30 anni

8 I trentenni di Disney Channel

Il tempo passa, anche per le ex star di Disney Channel!

Il 2022 è un anno importante per numerosi ex protagonisti del network che ha regalato show per ragazzi che hanno fatto la storia come Hannah Montana o I Maghi di Waverly.

Molti beniamini del canale, oggi ancora sulla cresta dell’onda, spengono quest’anno 30 candeline.

Facciamo una carrellata dei loro compleanni.

Miley Cyrus

Miley Cyrus Instagram

Nel 2022 compie 30 anni Miley Cyrus!

La cantante e attrice è nata il 23 novembre del 1992 e ha raggiunto la popolarità mondiale grazie alla serie Hannah Montana.

Lo show ha accompagnato i più piccoli di allora per ben 4 stagioni e un totale di 98 episodi.

Nel 2009 dalla sitcom venne tratto il film Hannah Montana: The Movie, che incassò più di 150 milioni di dollari in tutto il mondo.