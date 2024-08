Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 1 Agosto 2024

Deadpool & Wolverine

L’easter egg su Stan Lee in Deadpool & Wolverine

Gli easter egg presenti in Deadpool & Wolverine sono davvero tanti! Il film che ha dato una spinta notevole al Marvel Cinematic Universe sta riscuotendo numeri da record al botteghino globale. Ryan Reynolds e Hugh Jackman riusciranno nell’impresa di superare il miliardo di dollari di incasso al mondo in appena due weekend.

La pellicola ha permesso al MCU di superare il suo record personale con oltre 30 miliardi di dollari incassati al box office. A rendere speciale l’ultimo capitolo è sicuramente la presenza di numerosi cameo e di tanti easter egg. Diverse star di Hollywood sono apparse qua e là nel corso delle due ore di film: da Channing Tatum a Chris Evans, da Henry Cavill a Jennifer Garner fino a Blake Lively.

E fidatevi quando vi diciamo che non li abbiamo citati tutti. Anche a livello di easter egg i produttori e il regista di Deadpool & Wolverine non ha badato a spese. Ce n’è uno in particolare che assume un significato davvero speciale perché è dedicato a Stan Lee, il creatore dei fumetti Marvel morto nel novembre del 2018.

Se avete già visto il film al cinema vi spieghiamo in quale momento è presente questo omaggio. Durante il terzo atto i due protagonisti sono chiamati a una battaglia contro il Deadpool Corps. Nel mezzo di questa lotta passa un autobus con la scritta StanLee Steemer, che si basa su un gioco di parole che richiama la vera azienda di pulizia di tappeti Stanley Steemer.

Sullo stesso pullman compare anche una foto di Stan Lee. “Oh ragazzi, ci sono alcune sorprese che non riesco a credere non siano ancora uscite o non siano su internet, grazie a Dio, ma credo che ci siano cose in questo film che abbiamo tenuto nascoste e che credo che Stan avrebbe accettato al 100%“, aveva dichiarato il regista Shawn Levy in un’intervista di qualche giorno fa.