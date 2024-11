Deadpool & Wolverine 2: rivedremo Wade Wilson e Logan insieme?

Le voci su un possibile sequel di Deadpool & Wolverine si intensificano. Dopo il successo planetario del primo film, che ha incassato 1,34 miliardi di dollari, il progetto per un seguito appare inevitabile. Tuttavia, resta aperta la domanda su come Deadpool e Logan si inseriranno nell’MCU post-Avengers: Secret Wars e se ci sarà Deadpool & Wolverine 2.

Uno degli interrogativi centrali riguarda Hugh Jackman: tornerà come Wolverine di Terra-616 o il Multiverso sarà ancora in gioco? La seconda opzione darebbe maggiore libertà creativa ai Marvel Studios, ma potrebbe ridimensionare l’importanza della Sacra Linea Temporale. La presenza di Deadpool e Wolverine su Terra-10005, infatti, rischierebbe di relegarli in una dimensione separata, invece di integrarli appieno nell’MCU.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, il sequel uscirà dopo Secret Wars e sarà un vero e proprio Deadpool & Wolverine 2, piuttosto che un Deadpool 4. Sebbene non sia una rivelazione sorprendente, ci fa capire che Marvel Studios e Kevin Feige stanno pianificando di raccontare nuove storie con questi personaggi iconici. Tuttavia, il futuro del franchise dipenderà in gran parte dalle decisioni di Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Per capire le tempistiche, Avengers: Secret Wars arriverà il 7 maggio 2027. Quindi il presunto sequel Deadpool & Wolverine 2 uscirà solo dopo il lancio di questo film.

Reynolds, interrogato di recente sull’eventualità di un altro film, ha dichiarato: “Mi piacerebbe, ma richiede un’enorme dedizione. Ho quattro figli e voglio trascorrere più tempo con loro“. Jackman, invece, è stato più cauto riguardo al suo futuro come Wolverine, mentre Feige ha sottolineato che un giorno il personaggio sarà affidato a un nuovo attore, pur avvertendo che imitare Jackman sarebbe un errore.

Intanto su Disney+ è arrivato Deadpool & Wolverine, debuttando con 19.4 milioni di visualizzazioni a livello globale dopo soli 6 giorni. Così è diventato il film live action più visto su Disney+ dai tempi di Black Panther: Wakanda Forever, uscito all’inizio del 2023.

Nel frattempo, l’attesa cresce: i fan non vedono l’ora di scoprire come Deadpool e Logan torneranno insieme, e cosa accadrà al Marvel Cinematic Universe con i prossimi film in arrivo.