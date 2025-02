David Boreanaz ha rilasciato un comunicato ufficiale attraverso il quale ha commentato la serie sequel di Buffy l’ammazzavampiri. Le sue parole sono una conferma del suo addio al personaggio di Angel? Ecco cosa sappiamo.

David Boreanaz sarà in Buffy?

La serie TV sequel di Buffy l’ammazzavampiri si farà e a confermarlo ci ha pensato anche la stessa Sarah Michelle Gellar con un lungo post sui propri spazi social. Sono passati vent’anni dall’ultima volta che abbiamo visto la Cacciatrice in azione e ora il pubblico è in trepidazione per scoprire che cosa accadrà.

Stando ai primi rumor, per esempio, si vocifera che la protagonista lavorerà come consulente scolastico e sarà l’Osservatrice della nuova Cacciatrice. Inoltre, i è diffusa la voce secondo la quale Willow farà il suo ritorno insieme alla figlia. Per quanto riguarda gli altri ritorni, due attrici storiche avrebbero (secondo il web) confermato la loro presenza.

Chi invece non lascerebbe spazio nemmeno a un cameo sembrerebbe essere David Boreanaz, l’indimenticato vampiro Angel. Tramite un post sui social, infatti, l’attore ha espresso il suo entusiasmo nei confronti della collega per la nascita del progetto:

“Emozionato per te e il tuo viaggio. Goditi tutti i momenti e continua a restituire sempre ciò che i fan ti danno. Buona fortuna”.

Questo sintetico messaggio ha fatto pensare subito che David Boreanaz potrebbe non riprendere il ruolo di Angel nella serie sequel di Buffy l’ammazzavampiri. In effetti, l’attore non parla di “nostro viaggio” ma si riferisce a Sarah Michelle Gellar unicamente.

Cosa succederà, almeno per il momento, non lo possiamo ancora sapere. Forse Boreanaz verrà coinvolto più avanti in qualche modo oppure no. Non appena avremo questa informazione, che siamo sicuri vi interesserà, vi terremmo aggiornati. Voi che cosa vorreste che succedesse?