Cuori 3 stagione si fa: tutte le news sul futuro della fiction e le anticipazioni su trama, cast, quando inizia e streaming.

Cuori 3 stagione si fa? News e anticipazioni

La seconda stagione di Cuori non aveva ancora debuttato, ma la Rai aveva già dato notizie circa il futuro della fiction. Nell’aprile 2023, come riporta Torino Today, la Rai ha rassicurato tutti, annunciando di aver grande fiducia nel successo di Cuori 2.

In occasione dell’incontro tra l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, è stato detto:

A riprova dell’impegno che RAI prende sul territorio nella parte culturale abbiamo firmato un contratto biennale sulle aree Lumic e questo vuol dire che siamo certi che Cuori 2 sarà un successo e potrà partire Cuori 3.

La fiction Rai racconta le prime tecniche mediche sui trapianti e la realizzazione del primo cuore artificiale alla fine degli anni ’60 nei reparti di chirurgia dell’ospedale Le Molinette di Torino.

La seconda stagione si è conclusa con un romantico cliffhanger: tra Delia e Alberto è riscoppiata la passione ed è scattato un bacio. In Cuori 3 osserveremo le conseguenze che questo loro ritrovarsi comporterà.

La moglie di Alberto, Karen, sarà ancora una presenza ingombrante e i due potrebbero riscontrare difficoltà anche sul lavoro. Un punto di domanda pende poi anche sul destino di Cesare, dopo essere stato colpito da un infarto.

Quando esce Cuori 3 stagione?

Affrontato per quanto possibile questo primo punto, passiamo ad un altro tema interessante: quando esce Cuori 3 stagioni su Rai 1? Ad oggi non ci sono notizie al riguardo.

Possiamo dirvi, però, che le riprese hanno preso il via a gennaio 2025 a Torino. Ipoteticamente, dunque, i nuovi episodi potrebbero andare in onda a partire dall’autunno 2025.

Non appena avremo maggiori dettagli circa la data di uscita di Cuori 3, vi aggiorneremo.

Cast, attori e personaggi

Nel cast di Cuori 3 stagione rivedremo ovviamente Pilar Fogliati, interprete di Delia Brunello. Al suo fianco, poi, potremmo ritrovare anche i seguenti attori con i rispettivi personaggi:

Marco Bonini è Ferruccio Bonomo

Matteo Martari è Alberto Ferraris

Daniele Pecci è Cesare Corvara

Neva Leoni è Serenella Rinaldi

Bianca Panconi è Virginia Corbara

Andrea Gherpelli è Enrico Mosca

Romina Colbasso è Karen

Carmine Buschini è Fausto Alfieri

Laura Adriani è Eva Pellegrini

Carola Stagnaro è Suor Fiorenza

Nel corso della seconda stagione, inoltre abbiamo conosciuto Marcello Giraudo, Andrea Foschi e Helmut Becker, rispettivamente interpretati da Alessandro Tersigni, Paolo Conticini e Nicolò Pasetti.

Numero degli episodi e durata delle puntate

Ad oggi non sappiamo quante puntate e quanti episodi potrebbero comporre la stagione 3 di Cuori. I primi due capitoli hanno avuto rispettivamente 8 e 6 puntate, ovvero 16 e 12 episodi. Non dovremmo distaccarsi troppo da queste cifre. In ogni caso, torneremo sull’argomento non appena ne sapremo di più.

Cuori 3 streaming

Dove vedere in streaming Cuori, inclusa nel caso la stagione 3? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verrebbero caricate sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda in TV.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.