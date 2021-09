3 Le parole di Chris Van Dusen

Chris Van Dusen, creatore di Bridgerton, è una delle persone che si nasconde dietro l’enorme successo della serie Netflix. La prima stagione dello show ha avuto il merito di conquistare milioni di persone in tutto il mondo e di superare qualsiasi record di visualizzazioni mai ottenuto prima da una serie tv. Ma non tutti sanno che a ispirare Van Dusen e la casa di produzione di Shonda Rhimes non sono stati solo i romanzi di Julia Quinn (da cui lo show è tratto) ma anche un famoso film in costume.

A rivelarlo è stato proprio l’ideatore dello show, nel corso di una sua recente intervista per The Hollywood Reporter. “Ho sempre amato il genere in costume. C’è stato un adattamento del 1995 di ‘Orgoglio e pregiudizio’ con Colin Firth fatto dalla BBC, con lui che esce dal lago e la sua camicia bianca – ha rivelato Van Dusen – Ricordo di averlo visto molte volte e sicuramente mi ha ispirato nello sviluppo della serie“. E’ merito, tra gli altri, anche di Colin Firth se Bridgerton esiste ed è così com’è.

“Le produzioni in costume sono sempre considerate un po’ più tradizionali e antiche. Ho sempre voluto raccontare una storia di quell’epoca che andasse oltre, che superasse i limiti e sfidasse l’idea stessa di ciò che una produzione del genere può fare“, ha poi continuato il creatore di Bridgerton. E con questo prodotto ha decisamente centrato l’obiettivo: l’elemento ‘piccante’ che ha caratterizzato la prima annata è stato il vero punto di forza del racconto e ha di fatto rinnovato un genere forse rimasto un po’ stantio.

“Non volevamo che Bridgerton rappresentasse soltanto un genere in particolare. Volevamo prendere tutto ciò che la gente ama delle produzioni in costume e trasformarlo in qualcosa di più fresco e inaspettato“, ha concluso. Intanto nelle scorse ore il cast è tornato nuovamente sul set per le riprese della seconda stagione dopo alcuni problemi legati al covid.

