Ciro Ricci non “resuscita” in Mare Fuori 4: la conferma della sceneggiatrice

Stefano D Onofrio | 2 Febbraio 2024

Ciro Ricci è morto definitivamente e non “risorgerà” in Mare Fuori 4: la conferma della sceneggiatrice Cristiana Farina

Il destino di Ciro Ricci

Le teorie sul destino di Ciro Ricci sono state tra le più variopinte che sono state elaborate dai fan di Mare Fuori. Il personaggio interpretato da Giacomo Giorgio è uscito di scena al termine della prima stagione. In seguito a una colluttazione con Carmine, che ha tentato di uccidere, il ragazzo è stato ferito mortalmente da Filippo accorso in aiuto del suo amico.

Nelle stagioni successive il personaggio è continuato ad apparire nella serie in svariati flashback. Proprio la costante presenza di Giorgio negli anni ha creato dei sospetti nei tanti fan dello show. In molti hanno iniziato a scrivere sul web le congetture più disparate che avevano un’unica costante idea: Ciro è vivo e tornerà molto presto in scena.

A dare una risposta definitiva a questa ipotesi è stata la sceneggiatrice dello show, Cristiana Farina. In un’intervista rilasciata a Fanpage quest’ultima ha confermato in maniera chiara e limpida che Ciro Ricci non resusciterà.

La Farina ha infatti raccontato che, nonostante le ingerenze esterne del pubblico, ha sempre rifiutato l’idea di riportare in vita il personaggio. “Nonostante tutti ci chiedessero di resuscitare Ciro, anche internamente, ci siamo sempre opposti sia io che Maurizio (Careddu, altro sceneggiatore della serie), contro tutto e tutti, perché se un personaggio di Mare Fuori sbaglia e continua a sbagliare, non ci sono altri finali possibili“, ha dichiarato.

“Mare Fuori è la verità, è la vita, vogliamo essere risolutivi e avere un occhio per questo disagio giovanile“, ha poi aggiunto. Anche la quarta stagione prevede la partecipazione straordinaria di Giacomo Giorgio. L’attore ha infatti confermato sui social che riapparirà nelle vesti di Ciro in alcuni flashback contenuti nell’episodio 9.

In questi giorni Giorgio appare in tv anche in un’altra amata serie della Rai. Stiamo parlando di Doc – nelle tue mani, la cui terza stagione è impreziosita dall’ingresso di Federico Lentini.