News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 2 Febbraio 2024

Mare Fuori

La foto di Ludovica Coscione

Sembra passato ormai un secolo dalla prima stagione di Mare Fuori. L’esordio della serie prodotta da Picomedia su Rai Due è avvenuto il 23 settembre 2020. All’epoca la fiction era poco più di una scommessa (vincente in termini di ascolti). Nessuno avrebbe potuto mai immaginare che, di lì a qualche anno, quello show sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno mediatico.

Da qualche ora la quarta stagione di Mare Fuori ha esordito su RaiPlay. Le prime sei stagioni sono sulla piattaforma di streaming legata alla tv di Stato, presa letteralmente d’assalto dai fan dello show. In onore dell’esordio della nuova annata Ludovica Coscione, una dei protagonisti ha voluto celebrare il successo regalando ai telespettatori uno scatto d’annata.

è incredibile l’amore che donate a Mare Fuori.

è incredibile la rivoluzione fatta in questi anni. luglio 2019, il mio primo giorno di set.

..who’s gonna tell them?#MareFuori4

a mezzanotte su @RaiPlay Grazie 🤍 pic.twitter.com/PfVRuhjICb — Ludovica Coscione (@lacoscione) January 31, 2024

L’interprete di Teresa Polidori ha infatti pubblicato la prima foto che ha scattato sul set della serie in compagnia di Matteo Paolillo, interprete di Edoardo. La storia d’amore tra gli Edoresa è una delle più amate dai fan.

“È incredibile l’amore che donate a Mare Fuori, è incredibile la rivoluzione fatta in questi anni – scrive Ludovica Coscione – luglio 2019, il mio primo giorno di set. Chi glielo dirà?“. E i fan dello show che hanno già avuto modo di terminare la visione delle prime sei puntate avranno senz’altro scoperto il grande colpo di scena che ha coinvolto la coppia.

Se non appartenete al gruppo di persone che ha già divorato i primi sei episodi, vi consigliamo di non proseguire la lettura del pezzo per non imbattervi in spoiler. Durante il sesto episodio Teresa confessa a Edoardo di essere in dolce attesa.

La passione scoppiata tra i due durante la prima puntata ha dato i suoi frutti. La ragazza è intenzionata a tenere il bambino ed Edoardo ha dichiarato di volersi assumere tutte le responsabilità. Come reagirà Carmela, che poco prima aveva chiesto al marito di darle un secondogenito?