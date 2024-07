Ciak d’oro Serie TV 2024, rivelati tutti i vincitori

News e anticipazioni

2 Luglio 2024

Sono stati rivelati in vincitori dell’edizione 2024 dei Ciak d’oro delle Serie TV: ecco chi ha trionfato nelle varie categorie

I vincitori

La seconda edizione dei Ciak d’oro Serie TV ha finalmente decretato i suoi vincitori! Con più di 350mila voti raccolti sul sito di Ciak Magazine, il pubblico ha eletto gli show televisivi e gli interpreti più apprezzati dell’anno.

Un’estate fa è stata scelta come Miglior serie tv italiana dell’anno. Il premio al Miglior attore italiano è stato invece conquistato da Luca Argentero, protagonista della terza stagione di Doc – nelle tue mani. Maria Chiara Giannetta è stata invece eletta come Miglior attrice italiana per il suo ruolo in Blanca 2.

Lupin 3 è stata invece scelta dal pubblico come Miglior serie internazionale dopo aver battuto, in un serrato testa a testa, la sesta e ultima stagione di The Crown. La categoria Miglior protagonista internazionale ha visto trionfare con una grossa maggioranza di voti India Amarteifio, attrice che ha prestato il volto a La regina Carlotta nel prequel di Bridgerton.

Passiamo adesso alle categorie che riguardano da vicino Ciak Generation, dedicate alle serie e ai protagonisti più apprezzati dal pubblico giovane, curate da Daniele Giannazzo, tra i più apprezzati creator nel mondo della serialità. Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, serie di Prime Video ideata dai The Jackal, conquista il premio come Miglior Serie tv under 30.

Con un vero e proprio plebiscito Nicolas Maupas è stato eletto Miglior protagonista under 30 grazie alle sue interpretazioni in Un professore 2 e Noi siamo leggenda. Nei prossimi giorni Sky Tg24 ospiterà due serate speciali dedicate ai Ciak d’oro Serie TV 2024. A condurre l’evento saranno il vicedirettore vicario del canale all news Omar Schillaci e il direttore di Ciak Flavio Natalia.