Giovedì 13 marzo 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata della stagione 8 della fiction Che Dio ci aiuti: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda il 13 marzo 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Azzurra ha scoperto che Cristina ama disegnare, per questo vuole convincerla a frequentare un corso online di disegno, anche se la ragazza sembra non volerne sapere.

Pietro, nel frattempo, ha un segreto che tiene nascosto al padre: non si è presentato all’esame per l’Accademia dei Carabinieri. Lo sa solo Cristina, che sfrutta la cosa a suo piacimento. E Alisia? È diventata Melody. La ragazza attira l’attenzione di un affascinante avvocato, che Azzurra coinvolge in un suo caso.

Azzurra sorprende una giovane ragazza rom a rubare e decide di portarla in casa-famiglia. Nel frattempo, le ragazze si stanno conoscendo meglio. Olly, intanto, accetta di fare da babysitter a GiuliaBum, mentre Cristina inizia la prima lezione di disegno. Le sue aspettative sono basse.

Anticipazioni sulla terza puntata di Che Dio ci aiuti 8 del 13 marzo

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Che Dio ci aiuti 8, nell’episodio 5, intitolato La vita che vorrei, mentre Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza e comunica ad Azzurra che è stata selezionata per una missione in Perù che desiderava da tempo.

Azzurra deve decidere cosa fare. Nel frattempo, Fabio, l’insegnante di disegno, chiede a Cristina di vedersi di persona. La ragazza, però, gli ha raccontato una serie di bugie sulla sua vita e non se la sente di affrontarlo. Intanto Melody e Corrado sono sempre più complici.

Nell’episodio 6, intitolato Madri, mentre i nostri seguono il caso di una bambina contesa tra due madri, Azzurra si convince che Lorenzo voglia sostituirla. A sua volta il direttore è convinto che la suora se ne voglia andare. Intanto, Cristina esce con Fabio. La ragazza si rende conto che forse, accanto a lei, c’è già qualcuno a cui non ha bisogno di mentire.

Infine, conosciamo Edoardo, il giardiniere della casa-famiglia, che sembra essere un po’ troppo interessato ad Olly. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata della fiction con Francesca Chillemi, in onda il 13 marzo 2025.

Dove vedere in streaming la terza puntata di Che Dio ci aiuti 8

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Che Dio ci aiuti 8 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le precedenti sette stagioni e piano piano verrà caricata anche l’ottava.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 8 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. La prima è stata disponibile in anteprima.