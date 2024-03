Call my agent Italia 2, parola agli ‘assistenti’: intervista a Buratto, Russo, Kaze, De Nova

News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Marzo 2024

Interviste

Parte Call my agent Italia 2! Abbiamo intervistato gli ‘assistenti’ Paola Buratto, Francesco Russo, Kaze e la new entry Pietro De Nova

Call my agent Italia 2, le interviste

La CMA riapre i battenti! Ritorna su Sky e in streaming su NowTv a partire da venerdì 22 marzo la seconda stagione di Call my agent Italia. Anche nel nuovo ciclo di episodi scritto da Lisa Nur Sultan (qui la nostra intervista) con Federico Baccomo e Dario D’Amato verrà raccontato il mondo dello spettacolo, fatto di pailettes, lustrini e qualche intoppo di troppo, dal punto di vista degli agenti di un’immaginaria agenzia romana.

Ritroveremo dietro le scrivanie e tra i corridoi degli uffici anche la squadra degli assistenti. Ci sarà anche in questa stagione Camilla, interpretata da Paola Buratto, divisa tra l’assistere come un’ombra la risoluta e spigolosa Lea (Sara Drago) e barcamenarsi con la sua vita privata.

Call my agent Italia 2 – foto di Sky Italia

Camilla è infatti la figlia di Vittorio, socio storico della CMA, intenzionata a non rivelare a nessuno questa scottante verità. Riuscirà a mantenere il suo segreto? Torna al suo posto anche Francesco Russo che vestirà ancora una volta i panni di Pierpaolo, assistente di Gabriele (Maurizio Lastrico) e con l’ambizione di diventare a sua volta un agente.

Dietro il bancone della reception ritroviamo nuovamente Sofia (Kaze), sempre più determinata a passare dall’altra parte della barricata e seguire il suo sogno di diventare una cantante. Riuscirà il suo agente (e fidanzato) Gabriele ad aiutarla? Infine spazio alla new entry Pietro De Nova che in Call my agent Italia 2 interpreta il ruolo di Evaristo, un timido assistente che nasconde però un segreto.

Qualche giorno fa abbiamo assistito alla conferenza stampa di presentazione delle nuove puntate della serie Sky. Con l’occasione, abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere con Paola Buratto, Francesco Russo, Kaze e Pietro De Nova. Ecco cosa ci hanno raccontato.