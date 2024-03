News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 15 Marzo 2024

Bryan Greenberg, noto per il suo ruolo in One Tree Hill, sarà tra i protagonisti dello spinoff di Suits ambientato a Los Angeles

Bryan Greenberg in Suits L.A.

Il cast di Suits L.A. prende forma. Lo spinoff del fortunato legal drama Suits, che ha avuto un cammino di ben 9 stagioni prima di chiudere i battenti nel 2019, potrebbe approdare in tv già il prossimo anno.

Al centro del nuovo corso troveremo Stephen Amell, attore molto noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Oliver Queen in Arrow. Ted Black (il nome del suo personaggio), è un ex procuratore federale di New York che si trasferisce a Los Angeles per rappresentare clienti decisamente ricchi.

Il suo studio è però in crisi e per sopravvivere dovrà avvalersi della forza lavoro di un gruppo di professionisti che mettono alla prova la loro realtà nei suoi confronti. Sono stati annunciati tra i protagonisti anche gli attori Josh McDermitt (Stuart Lane), Lex Scott Davis (Erica Rollins), Troy Winbush (Kevin) e Alice Lee (Leah).

In queste ore Deadline ha aggiunto un altro nome molto noto agli appassionati di serie tv. Si tratta di Bryan Greenberg, che gli amanti dei teen drama ricorderanno sicuramente per il ruolo di Jake Jagielski in One Tree Hill. Negli anni è poi apparso in altre serie tv, più o meno di successo: da October Road a The Mindy Project. La new entry del cast vestirà i panni di Rick Dodsen, descritto come Il protetto di Ted nella divisione intrattenimento della Black Lane Law. Rick è determinato a ricevere una promozione e ad avere la meglio sulla sua rivale, Erica.

Le riprese della nuova serie dovrebbero iniziare a fine marzo a Vancouver, in Canada. Come più volte spiegato dalla produzione dello show, non si tratterà né di un prequel né di uno spinoff nel senso stretto del termine. Ci troviamo di fronte a un mondo nuovo di zecca che amplierà l’universo-Suits. Il progetto è a cura di NBC-Universal.