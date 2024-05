News e anticipazioni

16 Maggio 2024

Bridgerton

I segreti di Bridgerton 3

È tutto pronto per il debutto di Bridgerton 3. Il 16 maggio arriva su Netflix la prima parte della nuova stagione. Le prime 4 puntate ci racconteranno fin da subito la storia dei protagonisti di questa nuova annata: Penelope e Colin.

Abbiamo lasciato la fanciulla interpretata da Nicola Coughlan nel pieno di una crisi dopo aver litigato con l’amica storica Eloise, che ha scoperto che si nasconde proprio lei dietro la penna velenosa di Lady Whistledown. Come se non bastasse la giovane ha udito una conversazione tutt’altro che lusinghiera nei suoi confronti in cui Colin si è lasciato andare con altri gentiluomini.

In questo nuovo ciclo di episodi ci imbatteremo in una Penelope completamente diversa, pronta finalmente a lasciarsi la sua fanciullezza alle spalle e desiderosa di trovare marito. In questa nuova ricerca Lord Bridgerton avrà un ruolo fondamentale e diventerà una sorta di “Tinder” in carne e ossa per lei.

Il cambiamento di Penelope è visibile già dal look. Sin dalle prime immagini apparse sul web in queste settimane abbiamo potuto constatare che la Featherington avrà un glow-up evidente nel look. Acconciatura diversa e più matura e un trucco molto più deciso per la dama.

Come sappiamo nulla è lasciato al caso nella serie Netflix e anche in Bridgerton 3 c’è una spiegazione a questa evoluzione. Come spiegato da hair stylist e make up artist della serie infatti, in questa stagione le acconciature e il trucco di Penelope sono state realizzate nei minimi dettagli in modo da riflettere il suo percorso interiore.

Nelle stagioni passate, il trucco era pensato per accentuare i tratti infantili della ragazza. In questa stagione è invece utilizzato per donare al suo viso un aspetto più glamour, longilineo e definito, sollevando gli zigomi ed enfatizzando gli occhi.

In alcune interviste rilasciate in questi giorni, Luke Newton e Nicola Coughlan hanno promesso un nuovo ciclo di episodi piccante esattamente come lo sono state le precedenti stagioni.