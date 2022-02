Bridgerton 2 stagione ci sarà: news, anticipazioni e uscita

Dopo il successo dei primi episodi, gli abbonati di Netflix si chiedono se Bridgerton 2 stagione ci sarà. Ecco cosa sappiamo finora in merito al rinnovo, oltre alle news su trama, cast e uscita.

Bridgerton 2 stagione news e anticipazioni

Con l’arrivo di Babbo Natale, Netflix ha fatto un regalo ai suoi abbonati, facendo uscire una serie che in poco tempo è stata così amata da far chiedere ai fan se Bridgerton 2 stagione ci sarà. Netflix ha rinnovato ufficialmente Bridgerton per una 2 stagione. I primi ciak sono avvenuti nella primavera del 2021, come conferma la lettera di Lady Whistledown, usata dalla piattaforma per annunciare i futuri episodi.

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione.

L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore.

Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù.

Sentitamente Vostra,

Lady Whistledown”

Il creatore dello show, Chris Van Dusen ha l’intenzione di trasformare in live action tutti e otto i romanzi di Julia Quinn dai quali è stata tratta la storia. Proprio come i fratelli Bridgerton, tanti sono i romanzi e tante vorrebbe fossero le stagioni.

Per le anticipazioni sulla trama di Bridgerton 2 stagione vi consigliamo quindi di scoprire qualcosa in più sul romanzo Il visconte che mi amava, secondo della saga dei Bridgerton di Julia Quinn. Infatti la nuova stagione si focalizzerà sulla storia d’amore di un nuovo fratello Bridgerton: Anthony.

Bridgerton 2 stagione data di uscita

Se vi state chiedendo quando esce Bridgerton 2 stagione, abbiamo già una risposta per voi. Durante il giorno di Natale, ovvero esattamente un anno dopo il debutto del capitolo di esordio, Netflix ha comunicato la data di uscita dei nuovi episodi. Il debutto è programmato per il 25 marzo 2022. Le riprese sono partite in primavera 2021, ma a luglio la produzione è stata costretta ad uno stop per due risultati positivi al Covid. Fortunatamente la pausa è durata solo un paio di settimane.

Cast, attori e personaggi

La serie è stata rinnovata per una 2 stagione, e possiamo ipotizzare quali attori del cast torneranno in Bridgerton. Ecco una lista dei personaggi della serie:

Phoebe Dynevor sarà Daphne Bridgerton, la giovane debuttante della famiglia che vuole debuttare nell’alta società e sposarsi. Tuttavia non andrà tutto secondo i piani, soprattutto quando incontrerà un certo Duca;

sarà Daphne Bridgerton, la giovane debuttante della famiglia che vuole debuttare nell’alta società e sposarsi. Tuttavia non andrà tutto secondo i piani, soprattutto quando incontrerà un certo Duca; Jonathan Bailey sarà Anthony Bridgerton , il figlio maggiore della famiglia Bridgerton, che ha preso il titolo di Visconte dal padre, in seguito alla sua morte. Deve garantire alla famiglia erede, ma prima di ciò, dovrà imparare a calmare i suoi istinti che lo portano a godersi i piaceri e vizi della vita;

sarà , il figlio maggiore della famiglia Bridgerton, che ha preso il titolo di Visconte dal padre, in seguito alla sua morte. Deve garantire alla famiglia erede, ma prima di ciò, dovrà imparare a calmare i suoi istinti che lo portano a godersi i piaceri e vizi della vita; Golda Rosheuvel sarà la Regina Charlotte, seguace della colonna gossip di Lady Whistledown, pronta a difendere con i denti il suo palazzo reale;

sarà la Regina Charlotte, seguace della colonna gossip di Lady Whistledown, pronta a difendere con i denti il suo palazzo reale; Luke Newton sarà Colin Brisgerton, un uomo dal grande senso dell’umorismo che ama l’avventura. Colin si infatuerà della nuova arrivata nell’alta società, ma questa sua infatuazione lo porterà a accettare più di quello che avrebbe pensato;

sarà Colin Brisgerton, un uomo dal grande senso dell’umorismo che ama l’avventura. Colin si infatuerà della nuova arrivata nell’alta società, ma questa sua infatuazione lo porterà a accettare più di quello che avrebbe pensato; Claudia Jessie sarà Eloise Bridgerton, una ribelle che odia il mondo delle debuttanti, anche se su di lei incombe il matrimonio;

sarà Eloise Bridgerton, una ribelle che odia il mondo delle debuttanti, anche se su di lei incombe il matrimonio; Nicola Coughlan sarà Penelope Featherington, una ragazza gentile e intelligente che non ama le luci della ribalta. Purtroppo si trova sempre vittime delle male lingue delle ragazze della Regency londinese;

sarà Penelope Featherington, una ragazza gentile e intelligente che non ama le luci della ribalta. Purtroppo si trova sempre vittime delle male lingue delle ragazze della Regency londinese; Sabrina Bartlett sarà Siena Rosso, una cantante lirica con una relazione clandestina con un lord;

sarà Siena Rosso, una cantante lirica con una relazione clandestina con un lord; Ruby Barker sarà Marina Thompson, la quale non comprende il suo essere nell’alta società;

sarà Marina Thompson, la quale non comprende il suo essere nell’alta società; Ruth Gemmell sarà Lady Violet Bridgerton, matriarca della famiglia con l’obiettivo di far sposare i figli per amore;

sarà Lady Violet Bridgerton, matriarca della famiglia con l’obiettivo di far sposare i figli per amore; Adjoa Andoh sarà Lady Danbury, la leader indiscussa della città;

sarà Lady Danbury, la leader indiscussa della città; Polly Walker sarà Lady Portia Featherington, che spera di trovare i mariti migliori per le sue figlie.

Regè-Jean Page ed il suo Simon Basset, il Duca di Hastings, non faranno invece ritorno. Per interpretare Kate, l’interesse amoroso di Anthony, è stata scelta Simone Ashley (Sex Education), a cui si sono aggiunti poi:

Charithra Chandran è Edwina Sharma

Rupert Young è Jack

Shelley Conn è Lady Mary Sharma

Calam Lynch è Theo Sharpe

Streaming episodi Bridgerton 2 stagione

In quanto prodotto originale di Netflix, lo streaming degli episodi di Bridgerton è esclusivo della piattaforma in questione. Pertanto la serie di Shonda Rhimes è disponibile unicamente su questo servizio di streaming online.

Purtroppo Netflix Italia ha rimosso la possibilità di provare il catalogo e le funzioni della piattaforma streaming con il periodo gratuito di 30 giorni. Quindi per vedere gli episodi di Bridgerton 2 stagione in streaming è obbligatorio iscriversi a Netflix e attivare uno degli abbonamenti, liberi da alcun vincolo contrattuale, che il servizio mette a disposizione. I prezzi del servizio variano a seconda delle scelte degli utenti, che possono selezionare diverse qualità video e gli schermi utilizzabili in contemporanea.

Quando gli episodi della seconda stagione della serie saranno online, se su Google si cercherà Bridgerton 2 streaming ita, l’unico risultato legale per la visione in streaming sarà Netflix. Non è chiaro se una possibile 2 stagione si andrà nuovamente a comporre di 8 episodi.

Trailer e video

In conclusione, vi lasciamo con il primo teaser, in attesa del trailer esteso di Bridgerton 2 stagione. Potete vedere il video QUI.

CiakGeneration © riproduzione riservata.