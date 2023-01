News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 26 Gennaio 2023

Ginny & Georgia

Antonia Gentry stava rischiando di non fare il provino per il ruolo di Ginny in Ginny & Georgia: ecco come è andata

Il racconto di Antonia Gentry

Riuscite a immaginarvi Ginny & Georgia senza Antonia Gentry nei panni di Ginny? Ebbene, questo era quello che stava per accadere. A raccontare il divertente aneddoto è stata proprio l’attrice nel corso di un’intervista rilasciata al Tonight Show di Jimmy Fallon. La Gentry, ospite insieme alla collega Brianne Howey, ha raccontato al conduttore che stava per mancare il suo appuntamento con l’audizione che le ha cambiato la vita.

L’attrice ha spiegato che ha fatto il provino nel bel mezzo del suo ultimo anno al college. “Ero nel bel mezzo della settimana degli esami finali all’università. Stavo cercando di laurearmi. È stato davvero difficile. Ci sono riuscita a malapena – ha raccontato – E mi arriva nella casella di posta elettronica l’audizione. E quasi non ho fatto il provino perché pensavo che sarei stata bocciata“.

“Ma ho letto il copione e mi sono davvero immedesimata nel personaggio come non avevo mai fatto prima per nessun ruolo. E sapevo che se non avessi fatto il provino me ne sarei pentita. Così l’ho fatto – ha poi aggiunto Antonia Gentry – E poi, un paio di settimane dopo il diploma, sono andata avanti e indietro sei volte a Los Angeles per fare le prove. E sì, è chiaro che non me ne sono pentita“. Insomma, la Gentry stava per rinunciare al provino per concentrarsi sulla sua carriera universitaria.

Solo dopo aver letto il copione ed essere entrata sin da subito in sintonia con il personaggio di Ginny ha deciso di non rinunciare a quell’occasione. Una scelta che si è rivelata assolutamente vincente. In un’altra intervista rilasciata mesi prima per Teen Vogue, Antonia ha confermato il suo amore per il personaggio.

“Molto raramente capita di imbattersi in sceneggiature con personaggi con cui ci si può immedesimare completamente. Ginny era esattamente così – ha rivelato – Mi sono detta: ‘Wow, questo è un personaggio davvero fantastico. Farò il provino e vedrò cosa succede’“.

La serie intanto ha ottenuto numeri da urlo su Netflix. Sebbene non sia ancora arrivata la conferma ufficiale da parte del colosso dello streaming, è assai probabile che Ginny & Georgia tornerà per una terza stagione.