Brennero fiction Rai 1: quando inizia, trama, cast, streaming

Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 30 Luglio 2024

Fiction Rai

Arriva su Rai 1 una nuova fiction di genere crime con Matteo Martari: trama, quando inizia, cast e streaming di Brennero.

Brennero fiction Rai 1 news e trama

La storia di svolge a Bolzano. Nel centro della città viene ritrovato un cadavere e il caso viene affidato ad Eva, una giovane e rampante pubblico ministero di cultura tedesca, figlia dell’ex procuratore capo ormai in pensione.

Eva non vede l’ora di mettersi al lavoro, ossessionata dalla necessità di risolvere l’unico caso in cui suo padre ha fallito e che sembra essersi riaperto a distanza di anni: il “Mostro di Bolzano“, uno spietato assassino seriale che si è macchiato di sei omicidi, vittime di lingua tedesca, colpevoli di aver trattato gli italiani come inferiori.

Per risolvere l’indagine, Eva è costretta a lavorare fianco a fianco con Paolo, un ispettore di origini italiane. Anche per Paolo catturare l’assassino è ormai un’ossessione, oltre che una questione personale: inseguendo il killer, tre anni prima, l’ispettore ha perso la gamba e la sua compagna e collega, Giovanna.

Eva e Paolo non potrebbero essere più diversi, ciascuno anche simbolo della propria cultura e tradizione. La frequentazione coatta porterà i due a scoprirsi diversi da quello che pensano, diventando una solidissima coppia investigativa.

Facendo squadra, riusciranno non soltanto a risolvere il caso, ma anche a superare le reciproche ossessioni, guarendo dalle loro all’apparenza insanabili ferite interiori.

Quando inizia su Rai 1 la fiction Brennero

Dopo questo introduzione piuttosto approfondita sulla trama, se ne siete rimasti incuriositi, vi starete probabilmente domando quando inizia Brennero su Rai 1.

Secondo quanto riportato dalla stessa azienda in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti, la fiction debutterà sul primo canale lunedì 16 settembre.

Cast, attori e personaggi

Il cast della fiction di Rai 1 Brennero è guidato, come detto in apertura, da Matteo Martari, che ha preso parte nel corso della sua carriera a diverse produzioni note, tra cui Un Passo dal Cielo, I Medici e Cuori.

L’attore in questo progetto veste i panni di Paolo, ispettore di polizia di origini italiane. Al suo fianco la pubblico ministero Eva, interpretata da Elena Radonicich, già vista ne La Porta Rossa e Sopravvissuti.

I due si ritrovano a lavorare insieme, dopo aver condiviso il set di Bella da morire nel 2020, altra fiction di Rai 1. Al loro fianco nel cast di Brennero, i seguenti attori:

Richard Sammel

Lavinia Longhi

Luka Zunic

Sinead Thornhill

Giovanni Carta

Paolo Briguglia

Anita Zagaria

Katja Lechthaler

Lia Grieco

La fiction è una co-produzione Rai Fiction e Cross Productions, per la regia di Davide Marengo e Giuseppe Bonito e scritta da Giulio Calvani, Carlo Mazzotta, Daniele Rielli e Andrea Valagussa.

Numero degli episodi e durata delle puntate

Quante puntate conta la prima stagione della fiction Brennero? La storia si dispiega nell’arco di quattro prime serate, che corrispondono ad altrettante puntate. Ciascuna potrebbe racchiudere due episodi, per un totale, quindi, di 8, ma su questo punto torneremo più avanti.

Brennero streaming

Dove vedere in streaming Brennero? Semplice: trattandosi di una fiction Rai, le puntate verranno caricate sulla piattaforma RaiPlay teoricamente dopo la messa in onda in TV.

Ancora non lo sappiamo, ma la prima potrebbe fare eccezione ed essere resa disponibile online prima del passaggio in TV. Lo scopriremo più avanti.

Per accedere al catalogo non serve alcun abbonamento. RaiPlay è un servizio gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password quando richiesto.