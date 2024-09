L’attrice Bonnie Wright, interprete di Ginny Weasley in Harry Potter, vorrebbe più spazio per il suo personaggio nella serie reboot

Le parole di Bonnie Wright

Il 1 settembre è una data molto importante per i fan di Harry Potter. Si tratta infatti del giorno in cui tutti gli studenti della scuola di Hogwarts prendono il famigerato treno che li riporta a casa, dove ricominceranno le lezioni per apprendere ogni segreto delle arti magiche.

Ed è proprio in un giorno così significativo per i fan della saga cinematografica che arrivano alcune dichiarazioni di una dei protagonisti. Ci riferiamo a Bonnie Wright, che in tutti i film ispirati ai romanzi di J.K. Rowling ha vestito i panni di Ginny Weasley.

La scorsa domenica l’attrice era tra gli ospiti dell’evento Back to Hogwarts che si è tenuto a New York e ha parlato ai microfoni di Variety. Wright si è infatti detta pronta a passare il testimone alla futura attrice che interpreterà il personaggio che le ha donato fama e popolarità nella futura serie reboot della HBO dedicata a Harry Potter.

Allo stesso tempo però Bonnie ha rilasciato alcune dichiarazioni su ciò che vorrebbe fosse raccontato nello show. “Tante cose. Lo sviluppo della relazione tra Ginny e Harry. Ci sono momenti ricchi di sfumature in cui iniziano ad innamorarsi“, ha rivelato.

“Penso che l’arco del personaggio di lei diventi una vera e propria spalla fedele per Harry, che lei capisca e conosca la sua storia e la persona che è, e che sia il miglior partner per lui. Spero quindi che vedremo l’evoluzione di quel personaggio – e di tanti altri personaggi“, ha aggiunto.

“Se solo potessimo avere film di cinque ore. Ci sono così tanti personaggi che hanno momenti che amo nei libri – Neville e Luna – quindi spero, come fan dei libri, di poterne vedere di più“, ha concluso Wright.